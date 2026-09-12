台中婦不想補票涉掐頸站務員 受害者：把我們當下人打罵 台鐵支持提告

台鐵台中站日前有名婦人，疑似因在站內待太久，被要求付費161元後情緒失控，持持折疊傘攻擊站員並掐對方脖子。站員因此受傷跌坐在地，婦人卻惡人先告狀，直到鐵路警察到場，還數度試圖落跑。台鐵公司強調暴力零容忍，將全力協助同仁提告。

事發在9月8日的台鐵台中站，當時一名婦人疑似因持電子票證進站後，在同站滯留超過1個小時以上，出站時遭台鐵員工提醒，需依規定扣款161元。一聽到要付錢，婦人理智線斷裂，懷疑自己已經被強迫扣款，當下與員工爆發激烈衝突。

「來談鐵路」粉專找到台鐵員工，還原當時情況。台鐵人員表示，婦人先是徒手撕毀證明自己違規的規則公告，遭同仁制止後，便持折疊傘連續攻擊站員頭部及下巴，遭趕來的兩名台鐵主任及副站長合力制止後，仍嘴不饒人。

從旅客拍下的影片可以看到，婦人遭控制後仍在掙扎，站員跌坐在地，左手握著腳踝，一度哀號「腳好痛」。沒想到婦人先告狀，站員氣不過怒轟婦人「是妳動手打人、是妳的問題好不好」，指控婦人先掐她脖子，「你以為我們是好欺負是不是？把我們當下人在耍、當下人這樣打這樣罵是不是？我們是有尊嚴的我告訴你」。婦人囂張態度直到路警到場才軟化，甚至數度試圖逃跑。

針對旅客誇張行徑，台鐵公司說，當時婦人因電子票證扣款疑義洽詢台中站站務人員，站務員耐心說明規定但不為旅客接受。受傷同仁已由車站協助送醫並返家休養，公司法務室也於當日隨即致電車站與當事人提供法律諮詢，並依當事人意願協助後續司法程序。

台鐵表示，暴力零容忍，將全力協助同仁提告並配合警方依法嚴辦，維護同仁執勤安全與尊嚴。