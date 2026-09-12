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486.7萬人睡眠困難是重要警訊 莊人祥：青壯世代心理支持方案明年持續

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
每年9月10日是世界自殺防治日，衛福部今舉行記者會，聚焦主題「改變自殺敘事–綻放韌性 共築未來」，莊人祥致詞表示，15至45歲青壯世代心理健康支持方案，明年持續。記者翁唯真／攝影
每年9月10日是世界自殺防治日，衛福部今舉行記者會，聚焦主題「改變自殺敘事–綻放韌性 共築未來」，莊人祥致詞表示，15至45歲青壯世代心理健康支持方案，明年持續。記者翁唯真／攝影

自殺位居國人十大死因之一，經盤點簡式健康量表近1周受輕微以上「睡眠困難」困擾有23.8％，約486.7萬人，此比例隨年齡增長而攀升，是情緒困擾的重要前期警訊。為解決民眾心理問題，衛福部心健司自2024年起8月推動15至45歲青壯世代心理健康支持方案，今年截至8月止已有5.7萬人使用，其中以31至45歲占48.4％為最多。衛福部次長莊人祥表示，明年方案持續，預計投入4.3億元經費，預計10萬人可以受惠。

每年9月10日是世界自殺防治日，衛福部今舉行記者會，聚焦主題「改變自殺敘事–綻放韌性 共築未來」，莊人祥致詞表示，過去談論自殺總是伴隨沉默、誤解甚至汙名化，希望從責備轉向理解、沉默轉向傾聽，從一個人便一群人陪你走下去。

莊人祥說，自殺防治從來不只是精神醫療或心理衛生專業人員的工作，而是整個社會共同的責任。心健司自2024年起8月推動15至45歲青壯世代心理健康支持方案，提供3次免費心理諮商服務，方案明年持續辦理，已編列4.3億元預算，預計10萬人可以受惠。

心健司專委洪嘉璣表示，方案自今年1月截至8月底已服務超過5.7萬人，其中15至17歲約占4.6％、18至30歲約47％、31至45歲48.4％，另評估達風險轉介者約25％。另初步評估去年完成3次心理諮商的個案，情緒困擾及生活品質均有改善。

全國自殺防治中心主任黃敏偉說，根據中心調查有88%民眾在鼓勵身邊友人求助時仍有疑慮、敢主動詢問是否有自殺想法僅50.7%，而知曉守門人123步驟者僅18.4%。且大多數民眾都有迷思，認為想自殺的人不會發出求救訊號，不過其實有70至80%的人會求助，因此身邊的人需要聽得懂並理解傾聽；另認為只是發洩情緒而非真的求死、認為自殺是個人的權利，他說，許多語言都是可以依循發現真實的生命風險，極度痛苦會引發危機，需要審慎評估。

黃敏偉表示，經盤點簡式健康量表近1周受輕微以上「睡眠困難」困擾，此比例隨年齡增長而攀升，是情緒困擾的重要前期警訊，尤其深夜至凌晨出現情緒困擾的比例更是偏高，且無業及待業者情緒困擾比例高達22%，過去一年曾有認真自殺想法者18%。

黃敏偉說，希望將大家熟悉的「1問、2應、3轉介」的心理CPR流程，民眾可以主動詢問、適當回應及資源轉介，透過資源接住每顆心，各類諮詢管道是重要的心理支持，包括1925 安心專線、青壯世代心理健康支持方案等，都是非常好的資源，希望大家遇到困難都能勇敢開口。

莊人祥表示，另持續把服務帶進社區，目前全國已經有75處的社區心理衛生中心、396處的心理諮商服務據點，還有24小時的免付費 1925安心專線、男性關懷專線，還有「心快活」的一個心理健康學習平台。為了因應年輕世代的溝通方式的改變，也提供線上文字協談服務，也許從手機上的一段文字、一個訊息開始，就可能成為一個人願意向外求助的第一步。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

自殺位居國人十大死因之一，經盤點簡式健康量表近一周受輕微以上「睡眠困難」困擾有23.8％，約486.7萬人。記者翁唯真／攝影
自殺位居國人十大死因之一，經盤點簡式健康量表近一周受輕微以上「睡眠困難」困擾有23.8％，約486.7萬人。記者翁唯真／攝影

睡眠 莊人祥 心理支持

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