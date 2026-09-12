秋颱杜鵑最快下周三前後生成 粉專曝決定未來路徑關鍵

副熱帶高壓將減弱，熱帶系統再度活躍。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，這幾天副熱帶高壓重新增強，籠罩西北太平洋。不過，預計下周起又會逐漸減弱、東退，讓低緯度熱帶系統有更多發展與活動空間，西北太平洋也可能再度熱鬧起來。󠀠

目前關島東南方海域已有熱帶擾動90Ｗ正在發展。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計未來幾天逐步整合，最快可能在下周三前後，發展為杜鵑颱風。目前距離仍遠，後期路徑變數也相當大。未來究竟怎麼走，仍取決於副熱帶高壓的強弱與位置，以及北方高空槽線等系統的配置。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其進入秋季後，各天氣系統之間的互動更加複雜，預報不確定性通常也會比夏季更高。現階段先持續觀察，不需要太早下定論。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。