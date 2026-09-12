中秋返金第3波加班機來了！台金加開10架次　928個機位9/16開放訂位

中秋暨教師節4天連假將至，您訂好返金機位了嗎？金門縣政府提前掌握旅台鄉親返鄉需求，持續向交通部民航局及航空公司爭取運能，最近獲得正面回應，台金管制航線將再增開10架次、928個座位，9月16日上午9時起開放訂位，有需求的鄉親手刀搶票動作要快。

這波新增運能主要集中在9月25日至29日，涵蓋中秋連假前後返鄉及回程尖峰時段。縣府表示，已透過未訂妥機位需求調查，掌握鄉親實際返鄉旅次及現有航班訂位情形，再將需求反映給民航局及航空公司，爭取在有限航機與航線運能下增加班次。

目前公布的加班機包括，9月25日華信航空台北往金門上午9時10分、金門往台北上午11時10分；立榮航空台北往金門晚間8時20分、金門往台北晚間10時15分；9月27日立榮航空台北往金門上午8時15分、金門往台北上午10時10分；9月28日華信航空台北往金門上午8時30分、金門往台北上午10時25分；9月29日立榮航空台北往金門晚間7時35分、金門往台北晚間9時30分。實際航班時間仍以航空公司公告為準。

縣府指出，9月24日至26日台灣出發往金門，以及9月27日至29日金門出發往台灣的尖峰航班，機票將加註「限當日當班次、逾期作廢」使用限制，並採「退票費用分級制」，盼提高有限空運資源使用效率，也避免旅客訂了機位卻未搭乘，影響其他返鄉民眾權益。

縣府也提醒，旅客完成訂位後，應於3日內完成開票，例如9月25日訂票，最遲應於9月27日前完成開票，以利民航局及航空公司提早掌握實際搭乘需求，加速清艙，並作為後續評估是否增開航班的依據。

觀光處表示，縣府將持續掌握訂位狀況，並請民航局要求航空公司密切觀察市場需求，後續若返鄉機位需求仍高，將視實際訂位情形適時爭取增加運能。

縣府提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，並回原開票處依機票規定辦理退票，避免占用寶貴機位。中秋連假期間機位需求大，民眾應提早訂妥機位，避免到機場候補耗費時間；另離島航班較易受天候影響，旅客出發前應留意最新氣象及航班資訊，搭機當日也應提早抵達機場並備妥身分證件。