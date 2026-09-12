新一波東北季風下周再襲 恐有颱風生成 專家估類似白海豚、沙德爾模式

東北季風強度減弱，昨晚到今天上午大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶較明顯的降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，東北季風與太平洋高壓偏東風之間交會處產生的波動系統，來到台灣附近，並且往北調整，目前在東海一帶比較明顯，伴隨有對流系統發展，就在台灣東北方海域上，南側延伸到北台灣，伴隨的水氣造成。

中央氣象署發布大雨特報，東北季風影響，宜蘭縣山區已有豪雨發生，今天基隆北海岸、台北市地區及新北市、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

累積雨量方面，自昨天0時到今天上午9時30分，宜蘭縣大同鄉累積雨量已經有190毫米左右，宜蘭縣南澳鄉、新北市瑞芳區、台北市陽明山等地也都有130至150毫米的雨量。吳聖宇說，目前北海岸、東北角一帶的降雨仍在持續，可能要到下半天之後才會比較緩和減少。

吳聖宇表示，隨著東北季風減弱，並且往大陸內陸退縮，南海的98W也繼續往越南、中南半島移動，台灣附近的大環境會逐漸往偏東風調整，偏東風環境預期將會持續到明天。

今天到明天，台灣附近的水氣會呈現一個逐漸減少的趨勢，不過，吳聖宇表示，東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流降雨機會，外出要記得帶雨具，山區留意天氣變化。

下周一另一波東北季風再度南下，吳聖宇說，同時菲律賓以東的低壓區外圍也將擴展到台灣以東海域，東北風跟偏東風交會的情況又將在台灣附近發生，很有可能在台灣東部、東北部再度演變成一個波動狀的型態。屆時迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花東沿岸一帶降雨又會明顯增多，台中以南山區則是持續會有午後熱對流降雨機會。

這種東北季風與偏東風交會，帶來迎風面較明顯降雨的情況，吳聖宇說，可能會持續到下周三左右，要到下周四東北季風才會減弱，迎風面降雨較多的情況也才會減緩。

溫度方面，他說，下周前半，這波東北季風沒有帶來太明顯的冷空氣，不過因為降雨增多，北部、東半部高溫大約在28至30度，中南部仍有陽光，高溫將來到30至32度或以上，夜晚清晨各地低溫大致維持在23至26度左右，降雨較明顯的北台灣空曠地區有可能會降到20至22度之間，感受稍涼，中南部日夜溫差變化較大。

未來這幾天留意關島東南方熱帶擾動的發展，吳聖宇表示，預報模式大多認為在下周前半將有颱風發展起來的機會，後續大致將朝向琉球以東、日本以南海域前進，頗為類似先前白海豚、沙德爾等颱風自遠洋千里迢迢靠近東亞沿岸的模式，大趨勢看起來最終可能北轉，不過目前尚言之過早，等到擾動發展比較明確後再來觀察即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。