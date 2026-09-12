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新一波東北季風下周再襲 恐有颱風生成 專家估類似白海豚、沙德爾模式

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天到明天水氣逐漸減少，不過東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流降雨機會。聯合報系資料照
今天到明天水氣逐漸減少，不過東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流降雨機會。聯合報系資料照

東北季風強度減弱，昨晚到今天上午大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶較明顯的降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，東北季風與太平洋高壓偏東風之間交會處產生的波動系統，來到台灣附近，並且往北調整，目前在東海一帶比較明顯，伴隨有對流系統發展，就在台灣東北方海域上，南側延伸到北台灣，伴隨的水氣造成。

中央氣象署發布大雨特報，東北季風影響，宜蘭縣山區已有豪雨發生，今天基隆北海岸、台北市地區及新北市、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

累積雨量方面，自昨天0時到今天上午9時30分，宜蘭縣大同鄉累積雨量已經有190毫米左右，宜蘭縣南澳鄉、新北市瑞芳區、台北市陽明山等地也都有130至150毫米的雨量。吳聖宇說，目前北海岸、東北角一帶的降雨仍在持續，可能要到下半天之後才會比較緩和減少。

吳聖宇表示，隨著東北季風減弱，並且往大陸內陸退縮，南海的98W也繼續往越南、中南半島移動，台灣附近的大環境會逐漸往偏東風調整，偏東風環境預期將會持續到明天。

今天到明天，台灣附近的水氣會呈現一個逐漸減少的趨勢，不過，吳聖宇表示，東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流降雨機會，外出要記得帶雨具，山區留意天氣變化。

下周一另一波東北季風再度南下，吳聖宇說，同時菲律賓以東的低壓區外圍也將擴展到台灣以東海域，東北風跟偏東風交會的情況又將在台灣附近發生，很有可能在台灣東部、東北部再度演變成一個波動狀的型態。屆時迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花東沿岸一帶降雨又會明顯增多，台中以南山區則是持續會有午後熱對流降雨機會。

這種東北季風與偏東風交會，帶來迎風面較明顯降雨的情況，吳聖宇說，可能會持續到下周三左右，要到下周四東北季風才會減弱，迎風面降雨較多的情況也才會減緩。

溫度方面，他說，下周前半，這波東北季風沒有帶來太明顯的冷空氣，不過因為降雨增多，北部、東半部高溫大約在28至30度，中南部仍有陽光，高溫將來到30至32度或以上，夜晚清晨各地低溫大致維持在23至26度左右，降雨較明顯的北台灣空曠地區有可能會降到20至22度之間，感受稍涼，中南部日夜溫差變化較大。

未來這幾天留意關島東南方熱帶擾動的發展，吳聖宇表示，預報模式大多認為在下周前半將有颱風發展起來的機會，後續大致將朝向琉球以東、日本以南海域前進，頗為類似先前白海豚沙德爾等颱風自遠洋千里迢迢靠近東亞沿岸的模式，大趨勢看起來最終可能北轉，不過目前尚言之過早，等到擾動發展比較明確後再來觀察即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 白海豚 沙德爾

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