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勞董涉貪 員工爆台鐵記功護航避免職 官方駁：毋枉毋縱
台鐵公司勞工董事吳長智涉嫌利用職務之便詐領津貼、不法所得上看80萬，遭北檢訊後以10萬元交保候傳。但現在卻有員工出面爆料，交保後一個月，公司竟以「協助溝通」之名，記了吳長智2支大功，質疑是刻意「護航」，讓他無法因為2大過被免職。台鐵對此回應，強調獎懲分明、毋枉毋縱。
吳長智長年擔任台鐵企業工會幹部，並於公司化後榮任勞工董事。但3月底卻接連遭控，長期違規占用員工宿舍、詐領勤務津貼逾10年、找槍手替賽及偽造員工識別證等爭議。
檢廉5月兵分六路搜索，訊後將吳長智以10萬交保候傳。但台鐵產業工會常務理事王傑卻爆料，北檢5月放人、台鐵公司在6月便以吳長智身為勞董，和公司「積極溝通、協調取得共識」為由記2支功，但另外2名勞工董事卻「沒有」因此獲獎。
王傑質疑，台鐵是刻意在出事後，緊急補獎勵案「護航」，讓吳長智免於2大過免職命運。怒轟從未看過任何一家公司，因與公司協調、取得共識，幫工會幹部記功，甚至還是在爆出這麼多醜聞之後，「真的太黑了」。
王傑表示，直到8月，台鐵才因「長年便乘、詐領乘務津貼及酒測造假」記吳長智1支過。但對佔用宿舍、找槍手及偽造識別證等事項，至今仍未進行懲處。
對此，台鐵回應，員工獎懲均由主管單位覈實提報、考懲委員會審議，絕無身分差別。平時敘獎與違失爭議是兩件事，絕不影響調查。
台鐵強調，秉持毋枉毋縱原則，已責成主管單位深入釐清，並依規從嚴檢討行政責任，絕不護航。
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