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大雨炸北台 東北季風下周一接力報到 桃園以北、宜蘭雨勢更猛

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，其他各地則以午後陣雨的型態為主。聯合報系資料照
今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，其他各地則以午後陣雨的型態為主。聯合報系資料照

東北季風影響，宜蘭縣山區已有豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北市地區及新北市、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

台灣天氣現況，中央氣象署氣象預報中心預報員王品翔表示，北台灣和東半部雲量偏多，主要受到東北季風和南海低壓外圍水氣影響。今天開始到明天是東北季風相對減弱的階段，南海的低壓暫時發展程度也比較有限。

王品翔表示，今明兩天東北季風減弱，下周一至下周三又會受到新一波東北季風的影響，下周四、下周五預計東北季風又會減弱，這段期間影響之下，北部和東半部雲量會比較多一些，也容易下雨。

降雨趨勢，他說，今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，其他各地則以午後陣雨的型態為主。下周一至下周三，新的一波東北季風影響，桃園以北、宜蘭有比較持續且明顯的雨勢，東半部則是花東也有零星降雨。特別留意下周二在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，可能有局部較大雨勢或大雨的狀況，其他地區像是中南部以午後陣雨的型態為主。

王品翔表示，下周四、下周五預計東北季風再度減弱，不過偏東風影響，北部和東半部可能還是會有一些降雨狀況，其他地區像是南部和各地山區以午後陣雨型態為主。

溫度趨勢，他說，未來1周白天高溫各地大致上30度以上，夜晚清晨低溫24至26度。下周一至下周三，北部高溫略為下降，大約28至29度。其他地區在東北季風影響期間，高溫都還有30度附近。不過，夜晚清晨各地低溫24至26度。入秋以後，日夜溫差有比較大的情形，要多加留意。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 宜蘭 桃園

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