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台鐵北車商場12月啟動3階段改造 黑白格大廳明年4月走入歷史

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
新光三越將重新整建台北車站商場，旅客熟知的黑白格大廳走入歷史。聯合報系資料照
新光三越將重新整建台北車站商場，旅客熟知的黑白格大廳走入歷史。聯合報系資料照

新光三越7月底正式接手台北車站商場經營權，預計投入10億重新打造國門形象。據悉，新光三越已於8月底向台鐵提交「整建計畫書」，預計年底起分3階段施工。招牌地標大廳黑白格將在明年4月後走入歷史，新風格傳出將採「城市客廳」概念規畫。

台北車站商場改朝換代，8月初新光三越透露，將針對大廳更新、服務盒設置、廁所改造及新設電梯進行4大變革。預計投入逾10億預算，以「Window to the world」為願景，於2年8個月整建期內完工，施工期間將維持至少7成服務量能。

台鐵公司表示，新光三越子公司新域開發已於8月下旬提交整建計畫書，將投入建築裝修工程。範圍涵蓋台北車站2樓、1樓及地下1樓的商業與公共空間的動線梳理、候車與停留空間改善、服務櫃體及公共設施更新，以及機電與空調系統、消防防災設備等安全檢討與更新。

外界最關注的15年黑白格地板的大廳，預計於明年初逐步汰除後翻新，於4月後正式走入歷史。新設計風格傳出將以「城市客廳」等台式面貌亮相，但目前仍未定案，需待新域開發提案、經台鐵委外美學小組同意後才能拍板。

台鐵公司說，1樓及地下層的施工將分3階段進行。第一階段預計今年12月起，由1樓東南區及中島櫃位開始動工、接續為1樓西北區及中央大廳，預計於明年4月前完成後，於6月陸續轉為施作地下1樓及2樓整建工程。

台鐵公司強調，工程除分階段，也將分為多工區、分時段施作，並設置隔音圍籬、防塵設施及必要之防護措施，以降低對旅客、車站大樓其他樓層及周邊使用單位之影響。但部份工項需送相關主管機關審核書圖，實際期程將依審查情形，滾動調整進程。

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