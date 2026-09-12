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北北宜豪大雨續轟！下周一東北季風再增強 恐有雙颱接力生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照
東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照

今天東北季風減弱，轉受偏東風水氣影響，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，北部、東北部容易有陣雨，早晚稍涼，日夜溫差擴大，氣溫24至33度。中部天氣較為穩定，山區午後局部雷陣雨，氣溫25至33度。南部晴時多雲、午後局部雷陣雨，氣溫25至32度。東部多雲時晴，氣溫25至31度。

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，新北市北海岸、台北市地區及新北市山區有局部大雨發生的機率。豪雨：宜蘭縣山區，大雨：北海岸、台北市、新北市山區。

廖于霆表示，明天持續是偏東風環境，水氣減少，各地白天回溫更加明顯。北部多雲時晴，白天感受較悶熱。中部晴時多雲，午後山區仍有短暫陣雨。南部晴午後雷陣雨，午後對流降雨機率大增。東部多雲時晴，雨勢維持在大雨等級以下。

未來1周天氣，他說，下周一到下周三受東北季風再增強影響，北部東北部轉為多雲時陰陣雨天氣，氣溫略降，中南部及東南部影響不大，仍是多雲到晴山區午後局部短暫雷陣雨的天氣型態，白天感受偏熱，早晚溫差大。

關於颱風消息，廖于霆說，在南海及關島北方海面有颱風形成機會，但前者往越南移動，後者往日本南方海面到琉球群島一帶移動，暫無威脅台灣機會，還要持續觀察預報變化。

此外，今天東半部海面風浪明顯偏大，前往海邊活動要注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 豪雨 宜蘭縣 颱風 氣象署

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