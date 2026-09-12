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入秋首波東北季風周末減弱 第2波將接力報到 專家曝3特徵

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
入秋第2波的東北季風下周一接力報到。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
入秋第2波的東北季風下周一接力報到。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

入秋首波東北季風今、明兩天強度開始減弱，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，加上環境水氣減少，各地氣溫也漸開始回升。降雨方面，東台灣偶雨，西台灣則轉為午後陣雨。

隨後入秋第2波的東北季風接力報到，他說，主要特徵有3點：

1，影響時間會在下周一至下周三。

2，在此期間，高溫預估，中南部為30度至33度之間，迎風面的北部、東北部、東半部及離外島的澎湖、金門、馬祖地區則為27度至31度；而，低溫預估，台灣各地及澎湖、金門、馬祖地區均為23度至26度之間。

3，迎風面的北部、東北部及東半部地區有局部短暫陣雨機會，其它地區則維持為多雲的天氣型態。下雨的形式多為午後，間歇性的短暫雨為主，非常局部、零星，並無致災的可能。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 特徵 金門

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