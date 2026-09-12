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少子化效應…手足減少 衝擊骨髓移植

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氣象署最新天氣展望 東北季風影響北東雨 第2周全台降溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來2周台灣主要受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨。東北季風增強期間，迎風面地區較涼。其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。第2周北方系統有增強趨勢，各地氣溫有下降機會。

此外，氣象署表示，9月底以前，南海及西北太平洋仍有熱帶擾動發展訊號，留意最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，北部以「接近」氣候正常值的機率最大，其他地區以「多於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，東部以「多於」氣候正常值的機率最小，其他地區以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。

氣象署 東北季風 氣溫

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