豪雨特報今飆36度高溫 吳德榮：下周關島東方恐有強聖嬰年的強颱醞釀

東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，新北北海岸、台北地區有局部大雨發生的機率。豪雨：宜蘭縣山區，大雨：北海岸、台北市。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，周末兩天熱帶擾動在南海醞釀，台灣附近轉偏東風，東側水氣漸增。今天大台北及東半部有局部短暫陣雨的機率，有局部較大雨勢，西半部晴時多雲，午後山區有局部降雨的機率。明天大台北東側及東半部偶有局部短暫陣雨的機率，西半部晴時多雲，山區午後有局部降雨的機率。

溫度方面，他說，氣溫逐日漸升，西半部白天偏熱，今天北部最高氣溫約升至33度，中南部則可達36度。明天北部再升2度，約35度左右。今天北部23至33度、中部22至36度、南部23至36度、東部24至33度。

吳德榮表示，下周一至下周三另一股小股東北風影響，水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫陣雨的機率，中南部晴時多雲。下周二、下周三北台白天氣溫微降，稍轉涼，中南部白天仍偏熱。下周四、下周五東北風減弱，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨的機率，白天偏熱夜微涼。

歐洲周日20時模擬圖（左圖）顯示，熱帶擾動在南海醞釀，大致朝越南方向前進。下周五20時模擬圖（右圖）顯示，又是1個強聖嬰年的強颱，已行至琉球東方海面。圖／取自「洩天機教室」專欄

關於颱風消息，他說，今、明兩天熱帶擾動在南海醞釀，沒有發展，大致朝越南方向前進。另1熱帶擾動下半周（下周三之後）在關島東方發展，將又是1個強聖嬰年的強颱，但末期動向的模擬，因理論限制，不確定性已大，論及威脅，言之過早，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。