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適應戴助聽器 重新聽見生活

聯合報／ 文／惠鐘（中市霧峰）
戴上助聽器，讓我重新聽見生活，也讓我繼續聽見幸福。圖／惠鐘提供
戴上助聽器，讓我重新聽見生活，也讓我繼續聽見幸福。圖／惠鐘提供

以前總覺得，能夠聽見聲音是理所當然的事。直到幾年前，身體發生了一些變化，聽力也慢慢退化。看過許多醫師，嘗試許多方法，但耳朵還是漸漸聽不清楚外面的聲音。

生活中原本簡單的事情，都變得困難。和別人聊天時，常聽錯意思；在人多吵雜的地方，更難聽清楚別人在說什麼；走在外面，有時連周遭的聲音都無法清楚辨認。那段時間，我很害怕有一天，再也聽不見這個世界。聽不見家人說話的聲音，聽不見朋友聊天時的笑聲，也聽不見生活中那些沒有特別在意過的聲音。

後來，我戴上助聽器。剛開始戴的時候，突然覺得這個世界好像重新打開了。原來外面的聲音這麼多，風吹過的聲音、鳥叫的聲音、路上車子的聲音，甚至生活中細微的聲響，都重新回到了我的世界。和別人聊天時，不需要費力地猜對方在說什麼；和家人說話，也輕鬆許多。

當然重新聽見這麼多聲音，也需要一段時間慢慢適應。但我明白，戴助聽器並不是一件需要害怕或不好意思的事情。現在的我，能夠自然地戴上助聽器。它就像戴眼鏡一樣，是一個幫助生活得更好的工具。

現在，我更加珍惜自己能夠聽見的每一個聲音，也更加珍惜身邊的人。戴上助聽器，不只是讓我聽得更清楚。更重要的是，它讓我重新聽見生活，也讓我繼續聽見幸福。

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