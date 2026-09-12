婚都離了，怎麼還有人叫我爸爸？

門診時，一位病人拿著外院的抽血報告走進來，神情十分緊張。「醫師，您幫我看看，這是不是弄錯了？我以前有C型肝炎，可是早就治好了，現在抽血卻說胎兒蛋白偏高，叫我檢查有沒有肝癌！」

他振振有詞地說：「C肝都治好十多年了，壞人都被抓走了，怎麼還會有案子？」我順著他的話說：「我打個比方，這就像一個人婚都離了，怎麼還有人叫他爸爸？」他愣了一下，笑了出來：「那當然是離婚以前播的種。」

我仔細替他做了腹部超音波。肝臟表面粗粗的，看來是C肝引起的肝硬化；肝臟右葉邊緣還有一個約二公分的黑影，像是早期肝癌，也可能就是胎兒蛋白升高的原因。

他臉色一白。「明明十多年前C肝就用口服藥治好了，病毒也沒了。醫師還告訴我畢業了，全家甚至大肆慶祝！醫師，會不會看錯？還有醫嗎？」

我說：「先別擔心，腫瘤還很小。如果檢查確認，住院一兩天，電燒一下，就有機會處理好。還好這顆腫瘤會分泌胎兒蛋白，才能及早發現。」我問：「這次怎麼會去抽血？」他說：「女兒公司辦體檢，女兒孝順，順便幫我報名，自費替我抽了血。」

很多病友以為，C肝病毒沒了，從此天下太平，不必再抽血，也不必再做超音波。其實，這是一個很危險的誤會。二、三十年前治療C肝，靠的是打干擾素，副作用大，療效也有限。十多年前有了口服抗病毒藥，副作用少、效果好，絕大多數病人都能將病毒徹底清除。可惜，對許多病人來說，好藥來得太晚了。

因為在病毒消失以前，肝臟可能已經歷經多年發炎、壞死，造成肝纖維化，甚至肝硬化。即使C肝治好了，肝癌的風險仍然存在；只是病毒不再繼續傷害肝臟，過去留下的纖維化或肝硬化通常不會消失。

他苦笑：「那我以前以為畢業了，原來只是留校察看！」我說：「可以這麼說。因此，C肝治療前已經有肝硬化或明顯肝纖維化的人，治好後仍要定期追蹤，通常每六個月做一次腹部超音波，並抽血檢驗胎兒蛋白。」

肝癌最麻煩的是，早期通常沒有症狀。等到出現肚子脹、黃疸或體重下降，往往已經不是小問題。所以，C肝治好當然值得高興，但治療前已有肝硬化或明顯肝纖維化的人，千萬不能就此和醫師失聯。

婚雖然離了，離婚前播的種，孩子還是會找上門叫爸爸；C肝病毒雖然消失了，過去留下的肝硬化仍可能生出肝癌。只有每半年定期追蹤，才不會哪一天突然聽見有人叫爸爸，而驚慌失措。

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