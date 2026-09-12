「洗血」有副作用 非膽固醇高就適合

近年不少預防醫學、抗老診所推出俗稱「洗血」的血漿置換術療程，鎖定三高、肥胖、長期應酬等族群，宣稱能分離血液中的廢物，達到改善睡眠、促進代謝、抗衰老等效果。然而，血漿置換術原本是針對特定疾病使用的治療，健康人若沒有明確適應症貿然接受治療，則可能出現低血壓、低血鈣等副作用，以及感染風險。

看著療程後一袋袋混濁的血漿，並不代表洗出了毒素。坊間俗稱的「洗血」，常被誤認與「洗腎」相同，老一輩患者也常把洗腎稱為「洗血」，但兩者在醫療上是完全不同的治療。預防醫學診所所稱的洗血，醫學上可能涉及不同形式的血液分離術（Apheresis），其中較常被提及的是血漿置換術（Plasma exchange）。

血漿置換治療 需補充白蛋白

血漿置換是將血液引流至體外，再透過離心、血漿分離或過濾等技術，將血液中的不同成分分開，移除治療上希望去除的特定物質，其餘成分再送回人體，過程中通常需補充白蛋白、新鮮冷凍血漿等置換液；洗腎則是針對腎功能嚴重受損患者，透過透析器代替部分腎臟功能，移除尿毒素、多餘水分並調節電解質。

「兩者想洗掉的東西並不一樣。」血漿置換不是取代腎臟，而是鎖定血漿中的特定致病物質，如部分自體免疫疾病產生異常抗體或免疫複合物，就可藉由血漿置換術移除，減少這些物質持續攻擊器官。

臨床上有較多文獻支持可使用血漿置換術治療的疾病，多為嚴重的自體免疫、神經及血液疾病，例如特定的腎絲球疾病、格林-巴利症候群、視神經脊髓炎，以及部分血液疾病。

至於「洗血降血脂」，醫療上確實存在，但不是膽固醇稍微偏高就適合做。這類治療主要保留給少數嚴重、遺傳性的高血脂患者，通常已接受飲食控制及多種藥物治療，血脂仍無法有效控制，才會進一步考慮。

曾收治一名中等身材、沒有飲酒習慣的中年女性，反覆發生急性胰臟炎，檢查發現三酸甘油脂高達3101mg/dL。

患者平時已有飲食及藥物控制，血脂仍異常飆升，懷疑與特殊體質或遺傳因素有關，因此團隊評估後安排她接受血漿置換治療，僅進行一次，三酸甘油脂就降至約181mg/dL。不過，這是針對特殊且嚴重高三酸甘油脂血症的治療案例，並不能據此推論一般民眾接受「洗血」也能達同樣效果。

血漿置換術與洗腎差異。圖／AI生成

坊間宣稱抗老 需要更多實證

目前坊間部分洗血療程宣稱能清除血脂、提升精神、改善睡眠甚至抗老。而在降低過高血脂方面，確實有助於維持血管健康；但若進一步可以改善睡眠、促進代謝或抗衰老，仍需要更多實證支持，民眾不宜因為看到被分離出的混濁血漿，就認為洗出的都是「身體毒素」。

血漿置換術並不是只移除所謂的「壞東西」，血漿中的白蛋白、凝血因子及免疫球蛋白也可能一併被移除，因此可能導致白蛋白下降、出血或感染等風險。

血漿置換術治療必須建立血管通路，從靜脈針到雙腔導管，都可能會有出血、感染等風險；治療進行過程中也可能造成低血壓，部分患者更可能出現心悸、麻木或抽筋等症狀，心血管疾病或血壓不穩定患者尤其需要注意。

「不是看到混濁的血漿，就代表洗掉毒素；也不是血脂下降，就代表可以抗老；更不是愈積極把血液『洗乾淨』，身體就愈健康」。

對一般三高、肥胖族群而言，飲食、運動、體重控制及適當藥物治療，仍是目前較有實證支持的方式。