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人文企業獎 即日起受理報名

聯合報／ 台北訊

聯經出版聯合報系文化基金會共同主辦的第四屆人文企業獎即日起開放徵獎，讓更多長期投入人文行動的企業與組織被看見。報名至今年十一月卅日止。

人文企業獎獎項分社會關懷、藝文推手、教育提升、地方發展與生態保育等五大面向，設企業與非營利組織兩大類組。報獎專案原則上須持續投入三年以上，從投入程度、時間、成效、持續性與社會影響力等面向進行評選。主辦單位表示，人文企業獎不只符合ＥＳＧ趨勢，更關心企業在人文永續的投入、對社會產生的長遠價值。

前三屆人文企業獎已累計共七十九家單位、一○四件專案報名，連年成長，各法人組織的「利他」投入，不僅助益他人，在企業員工認同及向心力凝聚、企業品牌形象提升，甚至品牌創新、利害關係人共好等，都帶來明確助力。

人文企業獎三屆累計大型企業卅三家、非營利組織卅四家。主辦單位指出，中小企業與在地事業往往是最貼近社區、了解在地需求的一群，卻也容易低估自身多年投入的價值，值得被更多人看見。

產業分布方面，金融業、餐飲服務流通業、科技資訊服務業、傳產、營建、文化教育傳媒、醫療保健與社會工作等領域，都曾有多家企業組織獲獎。而跨屆、以不同專案持續獲獎的單位不在少數，也反映企業人文投入的全面性、持續性。

人文企業獎即日起開放報名，十一月底截止，隔年二月公布獲獎名單，四月舉行頒獎典禮。頒獎後，將透過「走讀人文企業」深度報導、人文實踐影音專題與論壇，結合聯合報系媒體資源，持續為獲獎單位擴散宣傳。

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