人文企業獎 即日起受理報名

由聯經出版、聯合報系文化基金會共同主辦的第四屆人文企業獎即日起開放徵獎，讓更多長期投入人文行動的企業與組織被看見。報名至今年十一月卅日止。

人文企業獎獎項分社會關懷、藝文推手、教育提升、地方發展與生態保育等五大面向，設企業與非營利組織兩大類組。報獎專案原則上須持續投入三年以上，從投入程度、時間、成效、持續性與社會影響力等面向進行評選。主辦單位表示，人文企業獎不只符合ＥＳＧ趨勢，更關心企業在人文永續的投入、對社會產生的長遠價值。

前三屆人文企業獎已累計共七十九家單位、一○四件專案報名，連年成長，各法人組織的「利他」投入，不僅助益他人，在企業員工認同及向心力凝聚、企業品牌形象提升，甚至品牌創新、利害關係人共好等，都帶來明確助力。

人文企業獎三屆累計大型企業卅三家、非營利組織卅四家。主辦單位指出，中小企業與在地事業往往是最貼近社區、了解在地需求的一群，卻也容易低估自身多年投入的價值，值得被更多人看見。

產業分布方面，金融業、餐飲服務流通業、科技資訊服務業、傳產、營建、文化教育傳媒、醫療保健與社會工作等領域，都曾有多家企業組織獲獎。而跨屆、以不同專案持續獲獎的單位不在少數，也反映企業人文投入的全面性、持續性。

人文企業獎即日起開放報名，十一月底截止，隔年二月公布獲獎名單，四月舉行頒獎典禮。頒獎後，將透過「走讀人文企業」深度報導、人文實踐影音專題與論壇，結合聯合報系媒體資源，持續為獲獎單位擴散宣傳。

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