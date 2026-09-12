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診所C肝群聚案啟動外部調查 追感染源

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導
新北市板橋「安泰淞鶴診所」爆發急性C肝群聚事件，目前已累計13人確診，但感染源至今不明。聯合報系資料照
新北市板橋「安泰淞鶴診所」爆發急性C肝群聚事件，目前已累計13人確診，但感染源至今不明。聯合報系資料照

新北板橋安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚，累計十三人確診，感染源仍待釐清。衛福部已依法啟動外部調查，日前已赴診所實地訪查，後續將透過患者抽血及病毒基因定序，比對感染來源與傳播鏈。中研院院士陳培哲批評，主管機關若善用Ｃ肝病毒序列資料庫，有機會及早發現群聚、攔阻傳播。

衛福部疾管署八月十二日接獲通報時，當時確診人數為十一人，經擴大追溯採檢曾於該院施打針劑的一一一八人，目前完成檢驗的三五三人中，又再找出二名Ｃ肝案例，累計人數達十三人，只是從此案爆發至今已滿一個月，感染源依舊成謎。

衛福部長石崇良表示，目前已依「醫療事故預防及爭議處理法」啟動外部調查，由醫策會召集專家，九月九日進入診所，從醫療流程、感染管制、相關紀錄及個案就醫情形等面向，與疾管署疫調同步釐清感染原因，持續擴大回溯採檢及病毒定序，比對確診者病毒株，釐清個案間感染關聯；外部調查完成後會提出報告，疾管署預計於每周二疫報公布最新進度。

陳培哲表示，我國於廿多年前，就已建立Ｃ肝病毒序列資料庫，若每名新增感染者通報後即進行病毒定序比對，最快在第二名感染者出現時就能發現群聚，並介入阻斷，不致事後「從後面追趕」。

他指出，目前回溯病人抽血僅屬流行病學證據，若未及時保存診所針具、醫材等，恐難直接證明傳染鏈；Ｃ肝病毒定序如同「病毒指紋」，主管機關應完善並善用資料庫，及早追查感染源，避免類似群聚重演。

書田診所肝膽腸胃科醫師邱展賢說，目前若現已排除共用或重複使用針具，應進一步檢視侵入性治療、器械消毒及藥物注射流程，因為醫護人員即使是Ｃ肝帶原者，也不會直接傳染病人，除非發生血液交叉汙染，如注射後以同一針筒回抽藥瓶，病人血液汙染藥物，才可能造成多人感染。

衛福部 疾管署 抽血

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