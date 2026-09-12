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身障團體赴衛福部抗議 促「個人助理」寫入身障權法

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
身障團體昨到衛福部，抗議「身心障礙者權益保障法」修法卡關。記者曾吉松／攝影
身障團體昨到衛福部，抗議「身心障礙者權益保障法」修法卡關。記者曾吉松／攝影

相隔十八年，「身心障礙者權益保障法」啟動修法，目前已進入立法院黨團協商，但攸關身障者自主生活的「個人助理」制度仍未納入母法。多個身障團體昨冒雨赴衛福部抗議，提出「服務不縮限、審查不黑箱、決定權不旁落」三大訴求，批評現行制度讓障礙者在個助、職場協助及長照間被來回轉介，陷入「三不管」困境。

人民民主黨、台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體指出，立法院黨團協商時，朝野立委對強化個助制度已有高度共識，包括依需求提供每天最高廿四小時個人助理的服務、明訂時數審查標準、自負額上限及落實使用者主導等；但衛福部認為相關細節可透過行政辦法執行，無須納入母法，引發不滿。

人民民主黨成員、重度肌肉萎縮患者周志文表示，若個人助理的核心權益僅訂於行政辦法，行政機關可能透過解釋、審查或預算等限縮其服務。像是他申請每個月五十六小時拜訪親友服務，最後僅核定廿八小時；夜間上床、翻身則被認定是長照範疇，不納入個人助理時數，也無法增加。

周志文另舉重度腦性麻痺患者的親身經歷，因個人助理不能提供該名患者於工作上的協助，他又申請不到職場助理，導致他在工作期間沒有半個人協助如廁，使他長期憋尿影響排尿功能，凸顯不同制度各自畫界，反而形成服務空窗。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔說，個人助理、長照居服、校園及職場助理各有規範，反造成服務斷點。人民民主黨身權法工作小組成員孫嘉梁也說，自己每月僅獲一百小時個人助理服務，難以支撐自立生活；補助上限不應成為限制服務的理由，個人助理也不應限於外出。

衛福部社家署長周道君表示，將持續與身障團體討論，自立生活計畫應納入障礙者個人意願及需求，也可透過外部專業評估。至於每天廿四小時個人助理服務，仍應依個別需求訂定合理時數，並考量政府財源支持程度；衛福部也將研議整合身障與長照資源、增加服務彈性，預計十月上旬再與團體討論。

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