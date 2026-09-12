捐髓不用再「抽腸骨」 手臂抽血就能捐

五十六歲水電工程老闆朱先生，廿三年前完成骨髓捐贈，當年得全身麻醉，以針從臀部後方的腸骨抽取骨髓；如今醫療技術進步，捐贈已可透過周邊血幹細胞採集完成。投入骨髓捐贈志工廿多年的他，一路見證捐贈方式改變，形容現在捐髓就像「坐在沙發上抽血」，不僅安全也輕鬆許多。

朱先生長年保有捐血習慣，認為行有餘力時幫助他人，是再自然不過的事。廿多年前一次捐血時，他遇到志工宣導骨髓捐贈，得知只要多抽一管血，就能留下配對資料，未來可能成為重症病人的救命希望，當下便挽袖完成建檔。

沒想到三年後，朱先生真的接獲配對成功通知。他趕往醫院接受骨髓捐贈，當時須在全身麻醉下，以針從臀部後方的腸骨抽取骨髓，最終成功幫助一名重症病人。完成捐贈後，關懷志工每晚都到他家中探視，陪伴他度過恢復期，這份溫暖也讓他決定把善意延續下去。

此後，朱先生從捐贈者變志工，以過來人身分投入骨髓捐贈者關懷團隊，一做就是廿多年，陪伴一名又一名捐贈者走過配對、評估及採集流程。

從事保險金融業的陳先生，也因志工邀請而踏出第一步。他完成抽血建檔二年後接獲配對成功通知，更得知當時全台與該名病人成功配對者「只有他一人」。他接受數小時的周邊血幹細胞採集，雙手留置針頭直到隔日才拔除，最終順利完成捐贈。

親身走過完整捐贈流程後，陳先生也成為骨髓捐贈的積極倡議者，不僅逢人就鼓勵捐血、捐骨髓，短短二年間更號召逾百名同事完成建檔。現在更利用閒暇時間，鼓勵十八至四十六歲加入骨髓捐贈的行列，逐漸擴大的新血缺口。