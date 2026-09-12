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骨髓「都捐給陸」？ 數據顯示 陸捐台案例增多

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
血液及骨髓移植學會理事長葉士芃（右四）呼籲，搶救生命不該區分顏色或種族。記者林琮恩／攝影
血液及骨髓移植學會理事長葉士芃（右四）呼籲，搶救生命不該區分顏色或種族。記者林琮恩／攝影

受少子化影響，非親屬捐贈已成為骨髓移植重要來源，慈濟骨髓庫是國內唯一提供非親屬骨髓捐贈的資料庫。但因骨髓庫也提供中國大陸病人配對使用，近年屢遭汙名化，甚至有人因此拒捐。血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，近年台灣接受大陸骨髓捐贈的案例，已超過國人捐贈給大陸病人的件數，搶救生命不該區分立場、種族。

近年兩岸政治氛圍對立，社群平台不時出現「捐骨髓等於捐給大陸病人」等說法。葉士芃說，據慈濟骨髓庫統計，累計約七千三百例捐贈案例，其中約五成四捐給國內病人、約二成捐給其他海外病人，其餘約三成捐給大陸患者；但捐往大陸的案例多集中在十多年前，即大陸「中華骨髓庫」建置發展初期，近年國人捐贈給大陸病人的案例已大幅減少。

統計二○二○年至二○二六年間，國人骨髓捐贈給大陸病人，單年最多僅四例，部分年度甚至掛零。今年截至目前僅一例捐贈給大陸患者；反觀台灣向大陸「中華骨髓庫」尋求配對，今年已有二例是由大陸民眾捐贈。

葉士芃說，慈濟骨髓庫、大陸中華骨髓庫及美國等各國骨髓資料庫，均有加入全球骨髓捐贈資料網絡，供各國有需要的病人尋找合適捐贈者。對病人而言，跨境尋找骨髓，關鍵在於能否配對成功，而不同國家骨髓庫的取得成本也有差異，例如透過美國骨髓庫取得骨髓，費用恐逾百萬台幣，大陸則約十萬元。

「骨髓捐贈是一種善意的循環。」葉士芃說，今天國人的骨髓能救到海外病人，台灣病人也可能需要他國捐贈者救命，救人不該分顏色、種族，更不應受政治立場左右。

衛福部長石崇良表示，骨髓移植在疾病治療上仍扮演重要角色，部分民眾誤以為捐骨髓是「抽龍骨」，可能傷身，實際上捐贈過程雖可能疼痛，但不會造成長期健康影響。他鼓勵民眾參與骨髓捐贈配對，提高病人成功移植的機會。

慈濟 病人 大陸

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