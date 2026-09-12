少子化效應！手足減少 衝擊骨髓移植

血癌復發病人多須靠骨髓移植延續生命，我國自一九九○年代完成首例移植至今，累計已逾一點二萬例。血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，少子化不只影響出生人口，也正逐步衝擊骨髓移植來源，隨手足人數減少，親屬間找到合適捐贈者愈來愈難，臨床更加仰賴非親屬捐贈；但非親屬捐贈者設有五十五歲年齡上限，未來可預期將壓縮病人的配對機會。

去年異體移植 半數非親屬

據學會統計，去年全台廿四家骨髓移植中心共執行約九八○例骨髓移植，其中約五成五為異體移植、四成五為自體移植。葉士芃指出，異體移植中，約五成來自非親屬捐贈、三成為親屬捐贈，其餘二成則為父母捐給子女，或子女捐給父母的「不相合移植」。

葉士芃表示，手足骨髓完全相合的機率約為四分之一，過去手足較多，病人較有機會從手足中找到合適捐贈者。如今多數家庭僅生一、二名子女，親屬配對的機會隨之下降。以他任職的中國附醫為例，自二○○一年起，非親屬移植件數就已超越親屬移植。

「沒有兄弟姊妹，就得在茫茫人海中找到有緣人。」葉士芃說，非親屬骨髓配對成功機率僅約十萬分之一，而國內非親屬骨髓捐贈均由慈濟骨髓庫提供，目前約有五十萬筆捐贈者建檔資料。

不過，考量年齡增長可能伴隨基因變異，非親屬捐贈者年滿五十五歲後即須退出捐贈名單，近年退出者增加速度已快於新加入者，若年輕族群建檔人數無法增加，預估十年內骨髓庫有效捐贈者人數恐開始下滑，將降低病人找到合適捐贈者的機會。

即使配對成功 兩成人不捐

不過即使配對成功，也不代表等得到骨髓。葉士芃說，臨床上約有二至三成捐贈者在完成配對、即將進入捐贈階段時「臨時喊卡」，因不少人以為抽血建檔就是完成捐贈，直到配對成功後，才知道還須接受進一步抽血檢查、施打生長激素等程序，有些人擔心影響健康而打退堂鼓。

葉士芃表示，台灣自一九九三年完成首例非親屬骨髓捐贈至今，累計逾七千人完成捐贈，長期追蹤顯示，不影響健康、也未增加罹癌風險，鼓勵民眾捐贈。