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橘世代／【在社區安老─林投好客廳】弘道領路 共生精神各地發芽

聯合報／ 記者張瀞文／高雄報導
弘道在嘉義縣東石鄉港墘村推動共生社區，曾經舉辦實境解謎，讓長輩擔任關主。在地中藥房阿公也主動加入。圖／弘道基金會提供
弘道在嘉義縣東石鄉港墘村推動共生社區，曾經舉辦實境解謎，讓長輩擔任關主。在地中藥房阿公也主動加入。圖／弘道基金會提供

弘道基金會在台灣共生社區的發展歷程中，扮演了關鍵的開路先鋒與串聯培力者角色。「林投好客廳」就是弘道第一波推動的示範基地，從一一二年起，有國內來自不同縣市廿三個團體參訪，也有不少次在經營共生社區經驗的場合分享。

弘道社會服務處服務發展組組長李昱璇回憶，今年是弘道成立卅周年，早在好幾年前，組織內部重新思考使命與願景時，其中有一個重點便是發展共生社區的實驗。這七年來，已成立了九個共生據點，「林投好客廳」是屬於都會型，運用社宅實踐青銀共居、代際共融的示範點。其他的點都依著所在社區的不同性格與需求，發展出不同的樣貌。

例如位於嘉義東石港墘村，村莊的老屋裡，住著很多患有輕微失智的長輩，社工將整座農村打造成劇場村實境遊戲，讓長輩化身關主，遊客必須向他們請教在地故事才能破關。這股歡笑聲感染了原本緊閉家門的中藥房阿公，他自發打開大門加入，神氣地介紹藥房與自己的故事，讓整條老街重新流動起溫暖的生活人情味。

除自身據點，弘道更將觸角延伸各縣市，培育想發展共生社區的社區或據點，至今已輔導卅一個社區據點。

李昱璇建議，想做共生社區取經與學習是必要的，成功的思維可複製，但不要盲目模仿其他社區的成功「形式」，她舉例，基隆碇內社區的「咖啡餐車」很成功，後來很多社區也想跟著做一台；但餐車只是工具，如果忽略背後的人與目的，就容易失敗。

關注與推動共生社區多年，弘道發現各領域，無論是老人、兒少、婦女，還是身障等，都想讓服務對象回到社區，好好過生活，卻往往埋頭自己做，缺少對話與交流，非常可惜，於是在今年十月中，將以兩天時間舉辦「全國共生論壇 共生進行式」，邀請國內廿二個單位不同領域的組織，和一位日本講者分享交流，希望可以打破傳統長照的同溫層，促成跨界對話與多角協作。

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