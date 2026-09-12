橘世代／【在社區安老─林投好客廳】鄰居信任 吳奶奶也能當保母

現年七十四歲的吳衡英住在高雄市的大同社會住宅，她和先生原本住在高雄前鎮區，因患有嚴重的退化性關節炎，舊宅公寓需要天天爬樓梯，讓她的膝蓋痛到難以忍受。後來她幸運抽中了由舊警察宿舍改建、有電梯的大同社宅，以每個月七千五百元的租金與先生一起入住。

入住的第二年，她的先生失智，日夜操勞的照顧壓力讓她身心俱疲，體重一下子掉了六公斤。

還好社宅一樓就是「林投好客廳」，社工協助他先生申請長照服務，白天去日照中心，她也能下樓到好客廳和大家聊天、運動、上體適能課。

「林投好客廳」位於社會住宅一樓，這是高雄市第一座「青銀共居」社宅，大樓住戶包括十六戶六十五歲以上銀髮戶，以及卅二戶四十歲以下青年戶，透過「下樓就是客廳、上樓就是住家」的格局設計，打破了傳統長照機構與社區生活的界線。

吳衡英說，她的孫子剛好跟據點的小朋友同班，社宅內的鄰居關係緊密、互相信任，因此在新冠疫情學校停課期間，她會幫忙鄰居年輕父母照顧小孩。好幾次爸爸上班時孩子還沒起床，爸爸就直接把鑰匙交給她，請她時間到了進去幫忙看一下。

在這裡，長輩不是等待被照顧的對象，而是也能照顧人的保母、溫馨客廳的共同經營者。