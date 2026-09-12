橘世代／【在社區安老─林投好客廳】共生社區 凝聚跨代力量

暑假白天進到位在高雄市前金區的「林投好客廳」，據點的長輩、國小的孩子，還有幾位孩子的家長，匯聚一堂專注地上剪紙課，一邊創作一邊聊天，不時傳來不同世代的笑聲。課程結束，長輩帶著小孩收拾場地、掃地、桌椅歸位。有人領了午餐回家吃，更多人則是留下來聊天吃飯、玩桌遊拉密，等待下午的課程。

七十三歲的聶庭莉正是玩桌遊的其中一人。聶庭莉在三年前到「林投好客廳」，那時她正在人生的低谷—她因新冠疫苗副作用，身心產生各種不適，全身發抖、情緒低落、走路不穩，生活難以自理，需要看護協助，她歷經了三年各科看診仍找不到病因的身心折磨。後來神經科醫生針對症狀的精準投藥，讓她逐漸恢復生活自理能力，但心情依舊低落。經由朋友介紹，她抱著「觀察」的心態來到了好客廳。

老少共學共玩 家常人情味

大家的友善逐漸打開了聶庭莉的心房，以前是上班族的她不懂娛樂，在這裡學會了剪紙、唱歌、手機攝影與運動，下課後還會留下來和大家玩桌遊、吃午餐。現在她不僅體重從生病營養不良的四十九公斤，恢復到六十八公斤，更神奇的是，她戒掉了上班時期就依賴的安眠藥，睡得很好。「如果沒有這裡，人生應該會很無聊吧。」她笑著說。

除了林投好客廳，聶庭莉也去過其他的社區據點，她觀察，其他據點一下課，大家就回家，這裡大家下課後會很自然地留下來聊天，還會揪團周末出去旅行。加上好客廳位於社會住宅一樓，許多人就住在大樓裡，或是附近舊聚落，大家進出都會碰到，鄰里關係緊密，遇到會很自然地打招呼、交流，有種家常的人情味。另一個特點是，明明是服務長輩的據點，卻有非常多小朋友在客廳走動、寫功課、跟長輩玩遊戲，這種充滿活力的跨代共處，也是其他地方感受不到的。

翻轉長照模式 減少孤獨感

在現行的長照體系中，「林投好客廳」屬於Ｃ級巷弄長照站，同時具備社區關懷據點功能。但實際運作上，它不只是傳統只收案、上課的長照據點，也打開大門，歡迎社區的幼童、青年家庭、一般住戶自由進出，融合了跨世代互動、鄰里互助臨托等「社區大客廳」功能。

弘道老人福利基金會社會服務處服務發展組組長李昱璇說明，好客廳希望做到的，是以此為基地發展「共生社區」，她說明，在傳統據點，長輩通常被認為是接受服務的被照顧者，在固定的時間內，被動等待照顧。但共生社區打破照顧者與被照顧者的二分法，讓到此的人發揮自主價值，互相支持。例如長輩可以幫忙看顧年輕父母放學的孩子，青年可以教長輩使用手機。

服務對象也從長輩轉為全齡、多元共融，讓健康、亞健康、衰弱、失智、失能到臨終等不同狀態的民眾，甚至兒少、身心障礙者、婦女、青年等不同世代，都能自然互動，因社區的支持改善身心健康，有效減少孤獨感與醫療依賴。終極目標是讓不同需求的人，都能好好在社區中生活。

制定生活公約…時間留白、空間彈性 人人都有自己角落

跨世代的互動不會理所當然存在，需要許多設計，「林投好客廳」透過時間的留白、物理空間設計與日常互助機制的建立，讓不同世代日常生活中自然地相遇與互動。

不同於傳統據點習慣將課表排得滿滿，擔心長輩離開就不會再回來，怕空間冷清而影響補助。好客廳在時間安排上有大量留白，沒課的時間大家可聊天、玩桌遊，和小朋友互動；比起上完課就走的課堂，這裡更像有放鬆感的社區客廳。

為了讓不同年齡都願意走進這個空間，好客廳的空間也有許多巧思，以促進不同使用者的互動。像是開放式廚房與大餐桌作為社交核心，牆邊的玩具櫃與圖書角則吸引社宅內的幼童與青年。客廳中間有活動式布簾，當有長輩在上瑜伽課時，有人想要玩桌遊，就能拉上布簾將空間一分為二。

社工也會設計低門檻的趣味觸點吸引孩子，例如曾經在走廊上辦「免廢市集」，好玩的機制在學生間傳開，相偕放學後來尋寶，成為孩子與長輩互動的橋梁。

當據點的族群愈來愈多元，孩子與長輩難免因日常摩擦，例如孩子靜不下來而惹毛長輩。為此，長輩和社工討論並制定了「生活公約」，內容特別標註注音，更配合兒童的視線高度貼在門口，讓小朋友看得懂、能遵守。這種思考到不同年齡需求，制度互相尊重的規則，是讓跨世代的共融永續的關鍵。