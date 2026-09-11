快訊

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

U18亞青／中華隊5局10：0扣倒菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

對比照引鼻酸…北京女被拐山東26年終返家 關鍵字疑遭陸社群封鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

瘦瘦針也救不了？醫揭減重5大地雷 熬夜、壓力都上榜

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
長期投入困難型肥胖減重評估醫師陳裕豪指出，減重卡關背後藏著肌肉流失、隱形暴食、體脂未降及睡眠壓力等問題，沒找對癥結，再努力也可能事倍功半。記者郭韋綺／翻攝
長期投入困難型肥胖減重評估醫師陳裕豪指出，減重卡關背後藏著肌肉流失、隱形暴食、體脂未降及睡眠壓力等問題，沒找對癥結，再努力也可能事倍功半。記者郭韋綺／翻攝

近年打瘦瘦針減重夯，不少人納悶明明已經吃很少，體重卻依然卡關，問題到底出在哪？醫師指出，少吃不等於吃對，更不代表身體就能減脂，靠打瘦瘦針抑制食慾或靠意志節食，都可能陷入「愈吃愈少、卻愈來愈難瘦」陷阱之中。

長期投入困難型肥胖減重評估醫師陳裕豪指出，減重卡關背後藏著肌肉流失、隱形暴食、體脂未降及睡眠壓力等問題，沒找對癥結，再努力也可能事倍功半。

許多人減重第一個反應就是少吃，從減少飯量、戒澱粉、斷食、代餐到接受專業體重管理介入，目的都是降低攝取量，有人平日正餐控制嚴格，卻忽略一整周的飲食波動，工作繁忙、睡眠不足或壓力增加時，不自覺多喝飲料、吃零食、宵夜，周末又以聚餐補償，零碎攝取早已把熱量悄悄補回來。

儘管瘦瘦針受到關注，也讓不少人將食慾下降、吃得變少直接與減重效果畫上等號，但他強調，每個人的健康狀況、生活型態及減重反應不同，即使接受專業體重管理，只是降低食量，蛋白質攝取、活動量及肌肉維持沒有同步調整，仍可能出現效果有限或減重停滯。

減重者常見迷思，就是自認已經管住嘴、也有運動，體重仍像被「黏住」，但影響體重的並非只有食量，陳裕豪說，把所有注意力放在熱量，卻沒意識到熬夜、情緒壓力、作息不正常，甚至疾病與用藥，都會影響食慾、活動量及飲食選擇，增加體重管理的複雜性，若干擾因素長期存在，只要求自己再少吃，難以真正成功減重。

陳裕豪表示，健康減重應綜合評估體重、BMI、腰圍、體脂、肌肉量、飲食、活動量、睡眠、壓力、慢性疾病及用藥等，減重最怕的不是吃得不夠少，而是只剩「少吃」這一招，若沒找出真正癥結，最後仍可能陷入明明很努力、還是瘦不下來的挫折中，又更加難瘦。

長期投入困難型肥胖減重評估醫師陳裕豪指出，減重卡關背後藏著肌肉流失、隱形暴食、體脂未降及睡眠壓力等問題，沒找對癥結，再努力也可能事倍功半。記者郭韋綺／翻攝
長期投入困難型肥胖減重評估醫師陳裕豪指出，減重卡關背後藏著肌肉流失、隱形暴食、體脂未降及睡眠壓力等問題，沒找對癥結，再努力也可能事倍功半。記者郭韋綺／翻攝

瘦瘦針 減重

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

19歲時重達210公斤曾以為快死了 男3年甩掉124公斤變超帥

700磅大陸男子呼吸衰竭命危！12名醫護抬上床 醫生：先保命、再減重

美美當伴娘代價慘…女打猛健樂狂甩51公斤 失去1器官竟稱「絕不後悔」

科學人／早餐太晚吃會影響壽命？研究：中午才吃死亡風險高近3成

相關新聞

開刀治療重度腕隧道症候群反而痛到醒 五旬婦換方式醫治獲改善

彰化縣50多歲女性包裝作業員罹患重度腕隧道症候群，接受手腕減壓手術反而經常從睡夢中痛醒，接受自體血小板血漿（PRP）注射治療，疼痛部位神經已能恢復較好的滑動狀態，夜間麻痛情況大幅改善，目前在門診持續追蹤病情。

台北門戶飄「屎味」 北車臭到快吐 台鐵：汙水管逆流致

多名旅客反應昨天晚間路經台北車站B1層時，聞到濃厚異味。味道重到連月台上都能聞到。對此，台鐵回應，近日因爲解決天花板滲水，放置接水盤，沒想到汙水竟逆流，引發臭味，已經於今天進行管線移設工程改善。

瘦瘦針也救不了？醫揭減重5大地雷 熬夜、壓力都上榜

近年打瘦瘦針減重夯，不少人納悶明明已經吃很少，體重卻依然卡關，問題到底出在哪？醫師指出，少吃不等於吃對，更不代表身體就能減脂，靠打瘦瘦針抑制食慾或靠意志節食，都可能陷入「愈吃愈少、卻愈來愈難瘦」陷阱之中。

C肝群聚13人感染⋯陳培哲嘆把關不該靠「剛好」 病毒指紋早可阻斷群聚

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發C肝群聚，至今已累計13人確診，事件自8月12日揭發至今月餘，衛福部仍未查出感染源。肝炎防治權威、中研院士陳培哲指出，我國曾在20多年前建立C肝病毒序列資料庫，若主管機關妥善利用，為每位新感染者進行定序比對，就能在第2位感染者出現時攔阻，不會落得目前只能「從後面追趕」困境。

板橋診所C肝群聚案感染源至今不明 專家：應查針具、器械是否交叉汙染

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發C肝群聚事件，目前累計13人確診，感染源至今不明。專家表示，C肝主要經血液傳染，單純由醫師或護理師替病人進行一般醫療處置，並不會因對方本身帶原就直接造成感染，除非醫療過程中發生血液交叉汙染，疾管署應追查，該診所的針具、針筒或醫療器械，是否有重複使用、消毒不完全等情形。

多人一人建檔、多一分重生機會！ 他捐髓救人還號召百位同事響應建檔

骨髓捐贈迄今23年，現年56歲水電工程老闆朱先生，當年以「抽腸骨」方式捐贈骨髓，需全身麻醉從臀部後方抽取骨髓進行捐贈。朱先生投入骨髓捐贈志工20多年，見證醫學進步，目前捐贈骨髓只要「坐在沙發上抽血」，他表示，對於捐贈他不曾後悔，如今醫學進步、捐贈安全且輕鬆，鼓勵民眾多加參與骨髓建檔配對活動，「完全不用害怕！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。