瘦瘦針也救不了？醫揭減重5大地雷 熬夜、壓力都上榜

近年打瘦瘦針減重夯，不少人納悶明明已經吃很少，體重卻依然卡關，問題到底出在哪？醫師指出，少吃不等於吃對，更不代表身體就能減脂，靠打瘦瘦針抑制食慾或靠意志節食，都可能陷入「愈吃愈少、卻愈來愈難瘦」陷阱之中。

長期投入困難型肥胖減重評估醫師陳裕豪指出，減重卡關背後藏著肌肉流失、隱形暴食、體脂未降及睡眠壓力等問題，沒找對癥結，再努力也可能事倍功半。

許多人減重第一個反應就是少吃，從減少飯量、戒澱粉、斷食、代餐到接受專業體重管理介入，目的都是降低攝取量，有人平日正餐控制嚴格，卻忽略一整周的飲食波動，工作繁忙、睡眠不足或壓力增加時，不自覺多喝飲料、吃零食、宵夜，周末又以聚餐補償，零碎攝取早已把熱量悄悄補回來。

儘管瘦瘦針受到關注，也讓不少人將食慾下降、吃得變少直接與減重效果畫上等號，但他強調，每個人的健康狀況、生活型態及減重反應不同，即使接受專業體重管理，只是降低食量，蛋白質攝取、活動量及肌肉維持沒有同步調整，仍可能出現效果有限或減重停滯。

減重者常見迷思，就是自認已經管住嘴、也有運動，體重仍像被「黏住」，但影響體重的並非只有食量，陳裕豪說，把所有注意力放在熱量，卻沒意識到熬夜、情緒壓力、作息不正常，甚至疾病與用藥，都會影響食慾、活動量及飲食選擇，增加體重管理的複雜性，若干擾因素長期存在，只要求自己再少吃，難以真正成功減重。

陳裕豪表示，健康減重應綜合評估體重、BMI、腰圍、體脂、肌肉量、飲食、活動量、睡眠、壓力、慢性疾病及用藥等，減重最怕的不是吃得不夠少，而是只剩「少吃」這一招，若沒找出真正癥結，最後仍可能陷入明明很努力、還是瘦不下來的挫折中，又更加難瘦。