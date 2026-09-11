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台灣東部海域發生規模4.5地震 有感搖晃

聯合新聞網／ 台北訊
09/11-19:24台灣東部海域發生規模4.5有感地震
09/11-19:24台灣東部海域發生規模4.5有感地震

2026年9月11日晚上19時24分56秒，台灣東部海域發生了一起芮氏規模4.5的淺層地震，震源深度約24.6公里，震央位於花蓮縣政府以南約67.9公里處。在此次地震中，花蓮縣石梯坪及台東縣長濱等地感受明顯搖晃，最大震度達到4級，為中震等級。南投、嘉義、雲林、台南及彰化等多個縣市則觀測到1級輕微震動。

最大震度4級地區:花蓮縣、台東縣

此次地震在花蓮縣及台東縣部分區域達到4級中震，居民會有明顯晃動感，部分人可能感到恐懼且尋找躲避處。室內物品可能傾倒或移動，部分較重家具可能有輕微移位。建議民眾地震時保持鎮定，採取趴下、掩護、穩住的防震姿勢。確認家中水電瓦斯設施安全，防止震後可能的次生災害。開車人士應減速並靠邊停車，避免緊急剎車以防車輛失控。

最大震度1級地區:南投縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、彰化縣

在這些地區多為微震，民眾多在靜止時能感受到輕微搖晃，無明顯損害報告。地震雖然不強烈，但仍提醒居民保持警覺，檢查家中設施安全，避免餘震可能造成的影響。

這起地震屬於淺層地震，釋放能量中等，未傳出災情報告。目前各地無異常災情通報，民眾可正常生活，但仍應注意官方發布的最新地震資訊及防災指引。適時檢查住宅安全設施，做好防震準備，以因應未來可能餘震。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

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