聽新聞
0:00 / 0:00
台灣東部海域發生規模4.5地震 有感搖晃
2026年9月11日晚上19時24分56秒，台灣東部海域發生了一起芮氏規模4.5的淺層地震，震源深度約24.6公里，震央位於花蓮縣政府以南約67.9公里處。在此次地震中，花蓮縣石梯坪及台東縣長濱等地感受明顯搖晃，最大震度達到4級，為中震等級。南投、嘉義、雲林、台南及彰化等多個縣市則觀測到1級輕微震動。
最大震度4級地區:花蓮縣、台東縣
此次地震在花蓮縣及台東縣部分區域達到4級中震，居民會有明顯晃動感，部分人可能感到恐懼且尋找躲避處。室內物品可能傾倒或移動，部分較重家具可能有輕微移位。建議民眾地震時保持鎮定，採取趴下、掩護、穩住的防震姿勢。確認家中水電瓦斯設施安全，防止震後可能的次生災害。開車人士應減速並靠邊停車，避免緊急剎車以防車輛失控。
最大震度1級地區:南投縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、彰化縣
在這些地區多為微震，民眾多在靜止時能感受到輕微搖晃，無明顯損害報告。地震雖然不強烈，但仍提醒居民保持警覺，檢查家中設施安全，避免餘震可能造成的影響。
這起地震屬於淺層地震，釋放能量中等，未傳出災情報告。目前各地無異常災情通報，民眾可正常生活，但仍應注意官方發布的最新地震資訊及防災指引。適時檢查住宅安全設施，做好防震準備，以因應未來可能餘震。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。