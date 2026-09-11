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開刀治療重度腕隧道症候群反而痛到醒 五旬婦換方式醫治獲改善

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員榮神經內科使用超音波導引為患者施打PRP，解決患者術後麻痺的問題。圖／員榮提供
彰化縣員榮神經內科使用超音波導引為患者施打PRP，解決患者術後麻痺的問題。圖／員榮提供

彰化縣50多歲女性包裝作業員罹患重度腕隧道症候群，接受手腕減壓手術反而經常從睡夢中痛醒，接受自體血小板血漿（PRP）注射治療，疼痛部位神經已能恢復較好的滑動狀態，夜間麻痛情況大幅改善，目前在門診持續追蹤病情。

據了解，這名病人是新住民，長期在工廠從事包裝工作，原寄望手術解決雙手腕隧道症候群的麻痛，未料手掌疤痕周圍出現持續性的麻痛與緊繃感，她告訴醫護「開完刀反而更痛，晚上都沒辦法好好睡覺。」

員榮醫療體系員榮醫院神經內科主任葉宗勳今表示，病人的手部傷口摸起來緊緊的、硬硬的，大拇指側持續發麻，透過高解析度肌肉骨骼神經超音波進行動態檢查，發現她手部的正中神經周邊有明顯的術後組織沾黏，致使神經滑動受限，研判這可能是術後症狀未改善的原因之一。

葉宗勳說，腕隧道症候群並不是只有長時間使用電腦的人才會發生，長時間進行重複性手腕動作或使用震動工具的工作者，例如裝配員、建築工人、廚師、飲料店員工、美甲、美髮、鋼琴家、按摩師及推拿師等都是常見罹病族群；女性、中年族群及合併糖尿病、肥胖、甲狀腺疾病、類風濕性關節炎，也有高風險罹患腕隧道症候群，依國內健保資料研究顯示，腕隧道症候群在常發生在女性及中年族群，50至59歲女性發生率尤其高。

葉宗勳評估這名患者病情，採取超音波導引下的神經水解分離合併高濃度自體血小板血漿（PRP）注射治療，利用高解析度超音波即時確認正中神經的位置，在避開血管及重要組織的情況下，將液體注入神經與周邊組織之間，協助分離沾黏、改善神經活動空間，讓神經能夠恢復較好的滑動狀態。

他表示，腕隧道症候群雖常見，手麻也可能來自頸椎神經壓迫、尺神經病變或其它周邊神經疾病，正確診斷比單純止痛更重要。

彰化縣

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