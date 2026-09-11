故宮特展開箱「江西箱」 自文物探尋航運歷史

打開「江西箱」秘密，「匯流1950：新入藏文物風華」特展即日起在故宮北院展出，既追溯文物身世也開啟戰後航運歷史，打破「故宮文物都來自紫禁城」的大眾印象。

「匯流1950：新入藏文物風華」特展由國立故宮博物院器物處助理研究員鐘雅薰策展，主軸圍繞1950年由江西省政府臨時辦事處移交的182件文物，也就是展中所稱的「江西箱」，其文物來源並無完整記錄，展覽便以此爬梳此批文物如何跨海來台、暫住台中霧峰北溝、並終於2025年正式入藏故宮。

故宮院長蕭宗煌表示，過去故宮是以代管方式保存江西箱文物，經過75年後，故宮去年決定讓文物正式入藏，而如展覽名稱「匯流」所示，匯集許多相關單位重要典藏，讓1950年那段文物遷徙歷史面貌更清晰，也讓故宮得在百年變遷之後，可以再從頭回顧1950年代的大時代變遷跟歷史轉折。

鐘雅薰表示，江西箱最早是在1940年代中日戰爭期間輾轉於中國江西境內遷移，後來爆發國共內戰，江西省政府一路便帶著文物撤退，並自汕頭港口渡海來台，後江西臨時辦事處解散，1950年由國立中央博物圖書院館聯合管理處接收。

1950年因此列入展覽命題中，鐘雅薰說，江西箱對故宮歷史來說也是重要的時間，那年北溝庫房於台中霧峰興建完成，也是故宮遷台後第一座專門為保存文物而興建的庫房，江西箱當時也算是北溝庫房頭一批住客之一。

鐘雅薰說，在追尋江西箱來台足跡，也注意到海上路徑。研究追到了1949年承載江西箱文物來台的招商局「鄧鏗號」；再從鄧鏗號往下追，發現它原來是一艘二戰期間建造的N3型貨輪，背後又牽連到戰時大量造船、戰後船舶移轉，以及戰後航運重建的歷史。「這次策展是不斷重新發現的歷程。」

展覽展出江西箱內物品，像是「西漢 滑石人」，反映漢代墓葬文化，為研究江西箱文物提供了重要線索，還有「新莽-東漢早期 神人神獸 博局紋鏡」以及陽明海運文化基金會所捐贈的「海滬號」船舶模型等。

陽明海運文化基金會董事長邱增玉表示，1949年陽明海運前身「輪船招商局」的海滬輪，曾參與故宮文物運送來台的歷史任務，對當時而言，船舶所承載的不只是貨物，更是一批珍貴的文化資產，以及保存文化的重要使命。

「匯流1950：新入藏文物風華」展覽即日起於故宮北院展出至2028年9月10日。