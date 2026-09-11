推廣國產花生、鰻魚 農業部攜手農漁會全台促銷

農業部挺台灣農漁民，今天起至10月10日，攜手全國各級農漁會展開一個月的「國產花生與美味鰻魚」全台聯合促銷活動，串聯超過百家農漁會實體據點。

農業部發布新聞稿指出，秋季正值國產花生飽滿、鰻魚肥美滋補的時節，加上適逢「秋節送禮」與「雙十國慶」兩大檔期，包括農漁會、各大賣場與電商平台紛紛推出多項優惠組合，消費者可把握黃金促銷期，用行動支持台灣在地辛勤付出的農漁民，並透過吃在地、食當季，減少碳足跡。

農業部說，台灣國產花生栽培技術成熟，粒粒飽滿、香氣濃郁，且均通過嚴格的黃麴毒素檢驗，無論是加工製成花生油、花生糖，或是直接作為休閒零嘴，都是兼具美味與營養的安心首選。

農業部說，台灣鰻魚（白鰻）更是揚名國際的「軟黃金」，肉質細緻、富含優質蛋白質及Omega-3 不飽和脂肪酸（EPA、DHA），過去多以外銷日本為主，近年積極深耕國內市場，推廣蒲燒鰻、慢燉鰻魚湯等多元料理，建構國人秋季溫補的飲食新風尚。