C肝群聚13人感染⋯陳培哲嘆把關不該靠「剛好」 病毒指紋早可阻斷群聚

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發C肝群聚，至今已累計13人確診，事件自8月12日揭發至今月餘，衛福部仍未查出感染源。肝炎防治權威、中研院士陳培哲指出，我國曾在20多年前建立C肝病毒序列資料庫，若主管機關妥善利用，為每位新感染者進行定序比對，就能在第2位感染者出現時攔阻，不會落得目前只能「從後面追趕」困境。

針對C肝群聚事件，衛福部稱已組成調查小組9日進入藥局調查。陳培哲指出，若未及時取得診所內使用的針具、醫材等，後續進場調查時，證據恐已不復存在，且截至目前主管機關仍尚未釐清本案為單一感染源，或有多重感染源，現行追回病人抽血採檢的方式，為流行病學調查，屬「邊緣證據」，除非直接在針頭、管路上測出病毒，否則難以直接證明傳染鏈，為全案一大困境。

我國20多年前已建立C肝病毒定序資料庫，卻未在本案派上用場。陳培哲指出，C肝為法定傳染病，且無法透過疫苗預防，每次新增感染個案時，醫療機構均會通報疾管署，此時若嚴格把關，進行確診個案DNA或RNA核酸定序，並與資料庫進行比對，即可明確找出感染源，及早發現群聚事件，「最快在第2人感染時就介入治療，阻斷群聚。」類似概念亦可用於HIV、梅毒等感染防治。

陳培哲指出，C肝病毒定序就像「病毒指紋」，透過比對有助及時找出感染源並介入阻斷，若主管機關以科學、專業落實這套把關機制，就能即時攔阻群聚事件，不至於釀成13人遭受感染，反之，若未善用制度，對群聚事件只靠「剛好想起來」，本次群聚事件直至同一家庭內2人感染才被發現，已過於緩慢，盼督促疾管署完善C肝病毒定序資料庫，否則未來類似的群聚事件仍會持續發生。