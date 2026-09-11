9/12大台北、東部有雨 西半部高溫上看34度

氣象署表示，明天東北季風減弱，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部白天氣溫回升，高溫32至34度，14日東北季風將再度增強，迎風面降雨將變多。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天、13日降雨將逐漸減少，明天基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

張承傳指出，13日降雨會更少，僅剩基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後雲林以南地區、南投以北山區有局部短暫陣雨。

9月14日東北季風會再度增強，將持續至16日，張承傳表示，迎風面降雨將再度增多，北部、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，中南部維持多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

張承傳指出，17日、18日東北季風減弱，僅剩大台北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區、中部以北山區有局部短暫陣雨。

氣溫部分，張承傳表示，明天風向轉為偏東風，西半部白天氣溫將回升，高溫攝氏32到34度，北部感受上會比今天熱一些，而東半部高溫維持30到31度，至於各地低溫24、25度。

張承傳指出，9月14日至16日各地低溫約24、25度，北部高溫可能降到28至30度，其他地區高溫30到31度，他提到，17日、18日北部高溫將回升到30度以上。

至於近期熱帶系統發展情況，張承傳表示，其中一個位於南海將逐漸發展，未來可能往越南方向移動，因接近陸地，後續增強空間有限，頂多發展為熱帶性低氣壓。

張承傳指出，下週後半期在關島附近，可能會有熱帶系統發展，各模式對其後續發展都相對看好，但距離還滿遠，還待觀察。