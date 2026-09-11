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板橋診所C肝群聚案感染源至今不明 專家：應查針具、器械是否交叉汙染

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新北市板橋「安泰淞鶴診所」爆發急性C肝群聚事件，目前已累計13人確診，但感染源至今不明。聯合報系資料照
新北市板橋「安泰淞鶴診所」爆發急性C肝群聚事件，目前已累計13人確診，但感染源至今不明。聯合報系資料照

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發C肝群聚事件，目前累計13人確診，感染源至今不明。專家表示，C肝主要經血液傳染，單純由醫師或護理師替病人進行一般醫療處置，並不會因對方本身帶原就直接造成感染，除非醫療過程中發生血液交叉汙染，疾管署應追查，該診所的針具、針筒或醫療器械，是否有重複使用、消毒不完全等情形。

C肝群聚原為11人確診，經上周擴大回溯1118人採血後，目前有353人完成檢驗，額外再找出2例確診急性C肝個案，累計13人感染。衛福部長石崇良今表示，由於尚未找出感染源，目前已依「醫預法」啟動外部調查小組，9日進入診所訪視，搭配抽血、病毒定去比對，將做成最終調查報告。

書田診所肝膽腸胃科醫師邱展賢說，過去C肝感染常見原因包括共用針頭或重複使用針具，但現今醫療院所普遍使用拋棄式針具，因此若沒有共用針具，這起群聚感染的實際原因仍須透過疫調釐清，尤其應檢視患者是否曾接受侵入性治療，及相關醫療器械是否存在重複使用或消毒不完全情況。

邱展賢說，一般醫護人員以針筒從藥瓶抽藥後替病人注射，正常情況下針筒與針頭都應立即丟棄，若使用接觸病人的針筒再次回抽藥物，就可能將病人的血液帶入藥瓶，造成整瓶藥物汙染，後續再由其他病人使用，就可能形成多人感染。

邱展賢表示，C肝是血液傳染疾病，若醫療行為中沒有發生血液接觸或汙染，醫護人員即使本身是C肝帶原者，也不代表會直接將病毒傳給病人。此次感染原因仍應待疫調及病毒基因定序結果進一步釐清，確認患者之間是否具有相同病毒株及可能的傳播鏈，才能判斷究竟是哪個醫療環節出現感染風險。

邱展賢提醒，醫療院所感染管制最重要的原則，就是確實落實無菌操作，包括針具、針筒使用後立即丟棄、藥物抽取不得使用已接觸病人的器材，及重複使用的醫療器械須依規定完成清潔與消毒，才能降低血液傳染疾病在醫療環境中交叉感染的風險。

板橋 診所 石崇良

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