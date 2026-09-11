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多人一人建檔、多一分重生機會！ 他捐髓救人還號召百位同事響應建檔

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
骨髓捐贈過程，進行周邊血採集。圖／陳先生提供
骨髓捐贈過程，進行周邊血採集。圖／陳先生提供

骨髓捐贈迄今23年，現年56歲水電工程老闆朱先生，當年以「抽腸骨」方式捐贈骨髓，需全身麻醉從臀部後方抽取骨髓進行捐贈。朱先生投入骨髓捐贈志工20多年，見證醫學進步，目前捐贈骨髓只要「坐在沙發上抽血」，他表示，對於捐贈他不曾後悔，如今醫學進步、捐贈安全且輕鬆，鼓勵民眾多加參與骨髓建檔配對活動，「完全不用害怕！」

朱先生表示，20多年來他一直保有常態捐血習慣，認為在行有餘力時幫助他人，是再自然不過的事情，2000年某一天，他前往捐血站捐血時，遇到慈濟志工在現場宣導骨髓捐贈、驗血建檔，並主動上前詢問，深入瞭解後，發現只要多抽一管血液，就能建議基因資料庫，有機會在重症病友有需求時，成為重生的關鍵希望，他二話不說挽袖完成建檔，「這是舉手之勞，不用擔心風險。」

2003年朱先生接獲配對成功通知，他趕往醫院捐贈骨髓，過程中需全身麻醉，從臀部後方的「腸骨」以尖針刺入，抽取骨髓進行捐贈，成功救活一名重症病人。朱先生說，完成捐贈後，慈濟關懷志工每天晚上準時到家中報到，細心探視、送上補湯並進行生活照顧，這份溫暖打動了他，以過來人身分投入關懷團隊，至今持續擔任骨髓捐贈者關懷團隊，陪伴捐贈者進行配對、評估與採集。

從事保險金融業的陳先生，慈濟師姐邀約下，進行骨髓驗血建檔。2年後接獲配對成功通知，當時該名需要骨髓捐贈的病人，配對成功對象全台只有他一人，他毫不遲疑，歷經長達數小時採集，且雙手針頭留置到隔日才拔除，在親身經歷捐贈流程後，他在任職的公司及相關企業呼籲同事捐血，數年時間成功號召逾百位同事建檔，他呼籲更多18至46歲年輕挽袖建檔，避免骨髓庫陷入新血斷層。

陳先生說，有些長輩認為未婚青年捐髓後，會傷身導致無法生育，但他在捐髓後不僅短時間內完全恢復，體魄依然健朗，還在同一年結識親子、步入婚姻，目前育有一男、一女，為「未婚捐損不會影響生育」活招牌，在骨髓庫受少子化面臨來源斷層，他鼓勵民眾，許多病友在醫院裡苦等超過半年時間，那種生死倒數的煎熬是一整個家庭的痛，只要多一個人建檔，病友就多一分重生的機會。

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