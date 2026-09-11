台北門戶飄「屎味」 北車臭到快吐 台鐵：汙水管逆流致

多名旅客反應昨天晚間路經台北車站B1層時，聞到濃厚異味。味道重到連月台上都能聞到。對此，台鐵回應，近日因爲解決天花板滲水，放置接水盤，沒想到汙水竟逆流，引發臭味，已經於今天進行管線移設工程改善。

台北車站貴為首都門戶，昨天晚間卻遭多名旅客投訴「臭氣熏天」。旅客指出，從B1連通道甚至到月台都有相當濃厚且強烈的臭味，味道還近似「糞便」，質疑是否廁所管線有爆裂狀況。

有旅客立即向附近店家反應「臭到快吐」，店家則說會回報營運單位新光三越處理。隨後也有旅客表示，現場疑似聞到芳香劑的味道，似乎想以香壓臭、暫時治標。

台鐵公司回應，台北車站「U-1層東邊補票房」站體結構老舊，近日天花板連續壁滲水，工作人員在滲水處下方設置接水盤，連結滲水再由汙水管排出。但因為主幹管汙水逆流，導致連接頭處外溢，才會產生濃厚臭味。

台鐵公司表示，車站已於9月8日會同工務單位會勘，預計將於今天進行管線移設工程。對於造成旅客不適與環境不佳，深感抱歉。