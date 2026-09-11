快訊

好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

聽新聞
0:00 / 0:00

台北門戶飄「屎味」 北車臭到快吐 台鐵：汙水管逆流致

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台北車站。記者宋健生／攝影
台北車站。記者宋健生／攝影

多名旅客反應昨天晚間路經台北車站B1層時，聞到濃厚異味。味道重到連月台上都能聞到。對此，台鐵回應，近日因爲解決天花板滲水，放置接水盤，沒想到汙水竟逆流，引發臭味，已經於今天進行管線移設工程改善。

台北車站貴為首都門戶，昨天晚間卻遭多名旅客投訴「臭氣熏天」。旅客指出，從B1連通道甚至到月台都有相當濃厚且強烈的臭味，味道還近似「糞便」，質疑是否廁所管線有爆裂狀況。

有旅客立即向附近店家反應「臭到快吐」，店家則說會回報營運單位新光三越處理。隨後也有旅客表示，現場疑似聞到芳香劑的味道，似乎想以香壓臭、暫時治標。

台鐵公司回應，台北車站「U-1層東邊補票房」站體結構老舊，近日天花板連續壁滲水，工作人員在滲水處下方設置接水盤，連結滲水再由汙水管排出。但因為主幹管汙水逆流，導致連接頭處外溢，才會產生濃厚臭味。

台鐵公司表示，車站已於9月8日會同工務單位會勘，預計將於今天進行管線移設工程。對於造成旅客不適與環境不佳，深感抱歉。

台鐵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

噁！男搭火車播A片乘客目擊驚呆 台鐵：未接獲通報

原來南港曾有一座「火車王國」！「南港調車場」每天調度 70 列次，2005 年停用後成全台首例國營主導都更案

喜迎台北車站接軌新光三越生態圈 豪撒千萬點數入厝禮送國內外會員

停駛近 5 年終於回來了！「山城最美鐵道」集集支線走過 921、豪雨重創，終於迎來全線復駛

相關新聞

林口長庚完成洗腎碳排地圖 曝一年全台洗腎 形同汽車行駛9.1億公里

血液透析（洗腎）需使用大量水電及醫療耗材，為醫療體系最高耗能服務之一。林口長庚醫院近期完成血液透析及腹膜透析碳盤查，發現每次4小時的標準血液透析服務，約產生17.77公斤二氧化碳當量，換算一位病人每年約產生2.77公噸二氧化碳當量，形同一台燃油汽車行駛1.1公里，我國血液透析病人約8.2萬人，全台病人血液透析每年約產生如同汽車行駛9.1億公里的二氧化碳當量。

台北門戶飄「屎味」 北車臭到快吐 台鐵：汙水管逆流致

多名旅客反應昨天晚間路經台北車站B1層時，聞到濃厚異味。味道重到連月台上都能聞到。對此，台鐵回應，近日因爲解決天花板滲水，放置接水盤，沒想到汙水竟逆流，引發臭味，已經於今天進行管線移設工程改善。

高雄米其林必比登名店捲政治糾紛 遭青鳥出征拒吃業者急發文澄清

高雄一名網友自稱是必比登名店「弘記肉燥飯舖」的朋友，張貼損毀民進黨市長參選人賴瑞隆贈送的匾額照，引發網路論戰，眾多網友不滿發起拒吃。店家急忙貼出告示解釋，此事是外部送貨人員擅自從倉庫取走及損毀物品，將影像發布至個人社群引發政治立場爭議，非店方授意，也不代表弘記肉燥飯舖的立場。

影／好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

民眾在Threads發文，指好市多高雄大順店賣場工作人員在熟食區清洗烤箱，沒注意旁邊擺著整排烘烤出爐的烤雞，驚呼「幾乎被噴濺髒水汙染」，疑有食安疑慮；影片曝光後，網友也看傻直呼「台灣食安...」、「真的很誇張」。衛生局今派員稽查當場責令改正，若再查獲違規，將依法開罰6萬元。

國旅平日補助有感嗎？4成上班族不願為優惠請假

政府祭出平日住宿補助搶救國旅，但要讓上班族真的「多住一晚」，補助力道可能還得再加碼。1111人力銀行11日公布調查顯示，逾六成上班族年底前有過夜國旅計畫，但若要連住二晚，平均補助金額須達3,545元，才較能提高多住一晚的意願；住宿價格偏高仍是阻礙國旅的最大原因。

1顆月餅熱量等於2.5碗飯 中秋烤肉挑這些食材兼顧健康

中秋節將至，國健署提醒，中秋節大魚大肉要注意熱量，購買月餅要先注意營養標示，比較熱量、糖及脂肪含量，吃的時候切成小塊，跟家人朋友分享，避免自己吃掉一個，也盡量搭配無糖茶或白開水，減少攝取更多的含糖飲料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。