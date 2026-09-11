新北警分局設電子煙回收桶 緩衝期內自行投遞不罰

新北市警局配合新北市衛生局執行電子煙回收政策，在警察局、刑事警察大隊及新莊、三重、蘆洲、樹林、三峽等5個分局大門口設置7處專用回收桶，自今年9月8日起，每周一至周五，每日上午9時至下午5時開放民眾自行投遞回收，呼籲持有電子煙民眾多加利用。

新北市配合衛福部自今年9月8日起設置電子煙回收點，民眾可至各區衛生所或指定警察機關據點進行不具名自主投遞。針對民眾自行投遞於警察機關回收據點疑慮，新北警方，強調目前「持有」電子煙行為尚無處罰規定，回收過程均採「不具名、只進不出」方式，請安心投遞，各警察機關回收據點為周一至周五上午9時至下午5時

新北警方表示，現行「菸害防制法」已全面禁止電子煙等類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，未來「持有」電子煙等類菸品亦將納入行政裁罰，違者將處3萬元以上、10萬元以下罰鍰。修正草案現於立法院進行審議階段，修法通過實施後將提供1個月緩衝期，持有行為經查獲者雖不處罰鍰，但相關物品仍應沒入，提醒民眾儘早投遞，以免觸法。

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新北市警局配合新北市衛生局執行電子煙回收政策，在警察局、刑事警察大隊及新莊、三重、蘆洲、樹林、三峽等5個分局大門口設置7處專用回收桶。圖／警方提供

新北市警局配合新北市衛生局執行電子煙回收政策，在警察局、刑事警察大隊及新莊、三重、蘆洲、樹林、三峽等5個分局大門口設置7處專用回收桶。圖／警方提供