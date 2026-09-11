台灣向中國大陸骨髓庫求援更多！ 醫界：救命不分國界、種族

受少子化影響，非親屬捐贈已成為骨髓捐贈主要來源，而慈濟骨髓庫為國內唯一提供者。不過，因慈濟骨髓庫也提供中國大陸病人使用，近期屢遭汙名化，甚至有人為此拒捐。血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，依登錄資料，慈濟約7千例捐贈案件中，約3成捐贈大陸，但多在早年大陸中華骨髓庫之前進行，近年每年捐贈大陸個案不到5例，呼籲民眾搶救生命不該區分顏色或種族。

隨政治氛圍對立，近年骨髓捐贈汙名化情況漸趨嚴重，有民眾在社群發文指捐贈骨髓形同捐給大陸病人。對此，葉士芃指出，據慈濟骨髓庫資料顯示，截至目前累計約7300例捐贈資料，其中約54%為捐贈給國內病人，約20%捐贈給海外病人，其餘約30%捐贈給大陸病人，不過，案例多發生於10多年前，大陸「中華骨髓庫」完成設置之前，近年國人骨髓捐贈給大陸的案例已愈來愈少。

「2020至2026年間，單年國人骨髓捐贈給大陸病人案例最多4例，許多年度甚至掛零。」葉士芃說，今年截至目前為止，只有1例國人骨髓捐贈給大陸患者，反之我國向大陸中華骨髓庫配對後，接受大陸民眾捐贈骨髓案例已有2例；不論慈濟骨髓庫、中華骨髓庫、美國的骨髓庫均登錄於全球骨髓資料庫，使用美國資料庫配對要花上百萬台幣，而中華骨髓庫相對便宜，只需約10萬元台幣。

葉士芃指出，骨髓捐贈為善意循環，救人之事不該分顏色、種族，更要跨越政治立場鴻溝，就像國內慈濟骨髓庫，也不會事先審查受贈者宗教，不讓基督徒等非佛教宗教背景者配對，對於臨床醫師而言，救治病人更不會區分其身分，鼓勵民眾別受政治立場影響，有能力者盡量參加骨髓捐贈配對活動，讓骨髓資料庫更為充實。

衛福部長石崇良未正面回應如何破除民眾捐髓迷思，僅表示，骨髓移植受惠者以白血病最受大眾熟知，健保署雖給付白血病CAR-T細胞治療，要價每針800萬元，然而，骨髓移植仍在疾病治療扮演重要角色，而民眾常誤認捐骨髓是「抽龍骨」容易傷身，事實上捐贈骨髓對捐贈者而言，「雖然會痛但沒有長期健康影響」，是助人且不留後遺症的善行，鼓勵民眾多參與配對，提高移植成功率。