高雄米其林必比登名店捲政治糾紛 遭青鳥出征拒吃業者急發文澄清

高雄一名網友自稱是必比登名店「弘記肉燥飯舖」的朋友，張貼損毀民進黨市長參選人賴瑞隆贈送的匾額照，引發網路論戰，眾多網友不滿發起拒吃。店家急忙貼出告示解釋，此事是外部送貨人員擅自從倉庫取走及損毀物品，將影像發布至個人社群引發政治立場爭議，非店方授意，也不代表弘記肉燥飯舖的立場。

事情鬧大之後，原發文者也出來澄清說，他跟店家完全不認識，也沒有任何政治立場，因為照片的風波引起大家的不滿，跟大家說聲不好意思，對店家造成的影響深感抱歉。

弘記肉燥飯舖解釋，事件中的相關物品為他人贈送之物，店方並未對外展示或政治表態使用，而是統一收存於倉庫。

弘記說，本次事件係外部送貨廠商人員的個人不當行為，該人員在未經允許的情況下擅自取走，損毀相關物品，並將影像發布至個人社群，進而引發政治立場爭議。「該行為並非本店授意，也不代表弘記肉燥飯舖的立場。原貼文所提及的朋友關係及相關言論，亦與本店無關」。

弘記強調，他們是單純經營餐飲的品牌，沒有任何政黨或政治立場，他們重視並尊重每一位顧客，不因任何政治傾向、身分或背景而有所區別，只希望用心做好每一碗肉燥飯、服務好每一位走進店裡的客人。

弘記表示，目前已著手保存相關貼文、影像及留言紀錄，並要求所屬送貨廠商釐清責任、妥善處理。對於明知內容與事實不符，仍持續散布、影射或惡意中傷品牌者，將保留依法維護權益之權利。