少子化影響⋯骨髓移植逾半數靠非親屬移植 10年後資料庫吃緊恐難配對

罹血癌復發病人，多需接受骨髓移植才能重生，我國從1990年代完成首例骨髓移植至今，累計逾1.2萬移植案例。血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，面臨少子化影響，兄弟姐妹親屬捐贈個案式微，依學會登錄資料，50%骨髓移植個案為非親屬捐贈，然而，非親屬骨髓移植捐贈設有55歲年齡上限，可捐贈者逐漸減少，恐導致配對機率降低，鼓勵民眾多家參與骨髓捐贈配對活動。

據血液及骨髓移植學會統計，去年全台24家骨髓移植中心，執行約980例骨髓移植案例，其中55%為異體移植、45%為自體移植。葉士芃指出，因少子化多數家庭只生一、二個孩子，親屬配對件數減少，異體移植案例中多數為非親屬移植、占50%，其餘30%為親屬移植，剩下20%為父母移植給子女、子女移植給父母的「不相合移植」，這類移植日後發生排斥、感染機率較高。

葉士芃指出，手足骨髓配對為完全相合機率為4分之1，但近年小家庭化，許多家庭只有1個孩子，無法透過這類親屬配對方式完成移植，已以他任職的中國附醫為例，自2001年後，非親屬移植便已超過親屬移植，「沒有兄弟姐妹，就須在茫茫人海中找到有緣人」，非親屬配對機率只有10萬分之1，且臨床上約2至3成捐贈者，在配對完成即將進行捐贈之際「臨時喊卡」。

許多捐贈者以為抽血建檔就完成捐贈，真正要執行捐贈程序時，才發現還要另外抽血、打生長激素，許多捐贈者擔心對身體造成負面影響，而林池決定不捐。葉士芃指出，台灣1993年第一次完成非親屬捐贈至今，累計逾7千人捐贈，據術後完整追蹤資訊顯示，捐贈者不論死亡率、罹癌機率均與正常人沒有差別，「捐贈不會影響民眾健康，也不會增加癌症發生機會，民眾可安心捐贈。」

目前國內非親屬捐贈骨髓全數由慈濟骨髓庫提供，截至目前約有50萬筆捐贈者資料建檔。葉士芃指出，考量高齡恐導致基因變異，非親屬捐贈者設有55歲以上不可繼續捐贈年齡上限，受少子化影響，每年退出捐贈名單者比新加入增加速度快，若捐髓建檔者不增加，10至20年後恐導致資料庫比數下降，若只剩下20萬筆，好不容易配對到合適捐贈者，臨時出狀況也無法換人。