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國旅補助開跑！高鐵加碼指定車次55折起 享雙重優惠

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
高鐵飯店聯票「指定車次優惠自由選」，福容徠旅高雄店平日入住輕旅客房每晚3,300。圖／交通部提供
高鐵飯店聯票「指定車次優惠自由選」，福容徠旅高雄店平日入住輕旅客房每晚3,300。圖／交通部提供

台灣高鐵響應交通部觀光署國旅補助」活動，特別設置飯店聯票「國旅補助開跑」活動專區，集結全台合作飯店的國旅補助住房優惠。高鐵公司同時加碼推出「指定車次優惠自由選」專案，即日起至12/31止，旅客於專案合作飯店官網訂房，加購高鐵指定車次即享車票55折起優惠。

台灣高鐵公司表示，飯店聯票「國旅補助開跑」專區集結全台適用觀光署國旅補助的合作飯店，讓旅客快速選擇優質住宿，再享加購高鐵車票優惠，並且飯店另有加碼好禮。

例如，台北凱達大飯店精緻客房每晚2,500元起，透過官網預訂連住兩晚，並使用國旅補助，即贈限量500元消費抵用券一張；充滿設計感的台南U.I.J友愛街旅館，連住背包客床兩晚2,000元起，入住即贈便攜保溫瓶乙個。

此外，義大皇家酒店則推出壽星優惠雙倍送，使用國旅生日補助1,200元，飯店再送1,200元館內抵用券，入住花園或豪華家庭房壽星專案含早餐3,999元起，是您規劃生日小旅行的好選擇。

高鐵飯店聯票也推出「指定車次優惠自由選」專案，即日起至12/31止，旅客於專案合作飯店官網訂房，加購高鐵指定離峰車次即可享55折起優惠，搭配適用國旅補助的合作飯店，輕鬆享受雙重優惠。歡迎旅客多加利用平日出遊，不僅優惠更多，還能享受更好的住宿品質及旅遊體驗。

台灣高鐵公司特別推薦：

台北君品酒店，平日入住雅緻雙人房含早餐5,632元起，出示指定車次高鐵票有驚喜小禮包。台南晶英酒店平日入住海東家庭客房每晚3,999元起，出示指定車次高鐵票，即享晶英貴賓廊Happy Hours買一送一專屬禮遇。福容徠旅高雄店平日入住輕旅客房含早餐每晚3,300元起，出示指定車次高鐵票，再享免費房型升等至主題房。

台灣高鐵「飯店聯票」整合優質住宿與交通服務，邀請民眾把握這次觀光署的國旅補助，再搭配「指定車次優惠自由選」活動，一次搞定交通與住宿，並享受雙重優惠。觀光署國旅補助期間自9/1起至11/30，經費用罄將提前結束，敬請旅客趁早規劃行程。

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