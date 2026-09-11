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觀光署辦理旅館業中階經理人訓練 強化管理永續創新

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「從永續治理到智慧營運：旅館業競爭力再進化」專題與談者合影。圖／交通部提供
「從永續治理到智慧營運：旅館業競爭力再進化」專題與談者合影。圖／交通部提供

為協助觀光旅館及旅館業配合國家2050淨零轉型政策並提升中階經理人因應趨勢的決策及ESG永續與在地價值轉化等核心能力，交通部觀光署10日舉辦「旅館業競爭力再進化」專題講座暨座談會，邀請產官學界共同探討打造旅館業永續競爭力。

專題講座聚焦於「打造觀光產業韌性的觀光永續力暨旅館業面對淨零碳排之挑戰與因應」。邀請國立高雄餐旅大學研究所劉喜臨教授解析「打造觀光產業韌性帶動台灣觀光永續力」、專精於ISO-14064/ISO14067的柯烽堯主任稽核員講解「旅館業面對淨零碳排之挑戰與因應策略」。

也邀請老爺酒店集團執行長暨礁溪老爺酒店沈方正董事長分享「旅館業與在地永續共榮創新作為」，從旅館業碳盤查到結合在地化特色創造更具吸引力的旅遊經驗成為觀光鏈關鍵服務者，達成創造台灣觀光永續力的目標。

旅館業競爭力再進化的「從永續治理到智慧營運」座談會中，老爺酒店集團執行長暨礁溪老爺酒店董事長沈方正、台北晶華酒店總經理吳偉正、天成飯店集團執行長張東豪、台北美福大飯店總經理林偉德、師範大學特聘教授兼副教務長方進義等，來自產官學界重量級代表與談。

座談會自當前旅宿政策、旅館韌性的建立、旅館品牌差異與行銷、創造感知價值及如何解決消費者感受落差等多面向議題與參加學員進行實質交流探討。

觀光署自今年9月1日起推出「觀光雙輪驅動方案」，歡迎國人運用平日國旅優惠措施，重新認識自己生長的土地及故事，也到各地體驗旅館業提供的優質旅遊體驗；旅館業不僅為住宿空間，以加值服務創造更具吸引力的旅遊經驗，也能將服務轉化為國際旅客來台的動力。

觀光署也特別指出，因應數位轉型挑戰暨科技工具興起及天災、食安、環境安全帶來的危機處理與應對，「人」始終是企業最大的價值與成長的最重要關鍵，尤其中階主管更是產業鏈結的核心，觀光署重視旅館業的永續經營，未來將持續與產業攜手共同打造旅宿服務體系的營運韌性。

觀光署 旅館

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