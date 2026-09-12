全台國旅景點榜單大洗牌！3理由躍成旅客新寵

國人國旅玩法正在悄悄改變！觀光署資料顯示，民眾出遊不再只追求山林美景、名勝古蹟，反而愈來愈重視購物、吃美食，以及旅程是否舒適好玩，也讓全台景區人氣重新洗牌。揭開2025年全台各縣市熱門景區榜單，業者觀察，現在民眾挑選國旅景點，首看三大條件：夠不夠新奇、拍照漂不漂亮、環境夠不夠舒適，從基隆海科館、桃園高鐵商圈，到屏東勝利星村，都成為新一波人氣景點。



過去想到基隆，許多人想到的是廟口夜市的美味，但如今造訪基隆，不少民眾會選擇先去國立海洋科技博物館，和小朋友享受親子時光；台北市的信義區與中山區依舊熱門，但西門町也吸引大批遊客「西進」，體驗街頭文化。

甚至新北市的大都會公園、桃園市的高鐵商圈……等等，這些過往鮮少人提及的景點，近來都登頂成為北部最夯景區；國境之南的屏東縣，勝利星村創意園區更擊敗墾丁，以文青老屋與多元餐飲成為全屏東最強的人氣地標。

資料來源：觀光署／資料整理：遠見林仕祥

民眾選國旅景點三理由：新鮮感、好拍照、環境舒適

景區榜單洗牌，一眾講究購物體驗、飲食文化的景點紛紛躍升，戶外體驗的遊程接連退位，背後代表的是台灣民眾國旅時，偏好較過往已有明顯不同。MyProGuide共同創辦人余怡臻受訪分析，台灣民眾國旅時，首要找「有趣的事情做」，旅行時偏好新鮮感，出遊時大抵都會選擇去新開發的景點看看。相較之下，許多傳統知名景點正因大家普遍已去過、缺乏新鮮感與新元素，導致遊客再次走訪的意願明顯降低。

另外，除了景區拍出來的照片要「夠漂亮」，旅遊過程是否「舒適」，也成為民眾選擇國旅景點時的優先考量。余怡臻說，在這樣的狀況下，如果一個景區能夠一次提供多樣服務，例如一次可以觀賞許多文創作品、購物夠方便，「最重要的是要有冷氣吹」，這些因素都會影響不同景區在民眾心中的推薦排序。

例如屏東縣的勝利星村，就一次滿足3項民眾的旅遊偏好，除了購物方便、可以在室內舒適逛展吹冷氣，古蹟改建的場址也能提供源源不絕的美照，舊故事融入現代的新風味，助攻勝利星村榮登屏東縣景區人氣王的寶座。

另外，台北的大稻埕走的也是同樣的模式，原本老街融入許多新元素，包括知名保養品牌、愛迪達等商家全部進駐，新舊交融的特色，近年也吸引許多遊客到此一覽。

而民眾講求新鮮感的偏好，也讓部分景區的熱門程度，可能迅速崛起後再快速衰敗，余怡臻認為，在這樣的國旅新趨勢下，一個景區要持續吸引遊客前來，場域本身的故事性一定要夠，甚至要透過其文化或歷史價值，延伸其他的周邊商品與活動，或是和別人進行聯名，定期推出新東西吸引遊客再次前來，而不是只蓋了一棟很漂亮的建築，吸引遊客前來拍照打卡，但若沒有其他元素加值，「可能半年、一年就消失了。」

市場兩極化，國旅精緻旅遊一支獨秀

面對近年許多業者哀嘆國旅市場表現不佳，余怡臻直言，當前國旅並非全面下滑，而是呈現兩極化。若是一般傳統的國旅行程，業界來看確實蠻慘澹；但專門經營精緻旅遊的旅行社，狀況其實都相當不錯。她透露，高消費族群在台灣依然有許多出遊需求，以自身公司為例，便承接不少私人包團業務，行程多半安排走訪一般大眾較少去的私房秘境，或是特別安排包場活動，與大眾市場做出明顯區隔。

這種兩極化現象，也具體反映在住宿選擇上。余怡臻指出，台灣住宿費用偏高是既定事實，加上交通便利，預算有限的家庭或上班族，若不想花大錢住宿，往往會選擇當天來回的一日遊；然而，另一群5、60歲、經濟條件更充裕的退休族群，出遊時則更看重旅遊品質。「你可以看到，很多三星級以下的旅館市場蠻慘的，但如果是五星級飯店、或是有特色的包棟民宿，很多時候還是搶不到位置。」

面對國旅市場的轉變，余怡臻建議，一般國旅業者若想突破瓶頸，過去的踩點模式與產品內容都必須隨之調整。並非所有消費者都負擔得起高價精緻團，因此業者應回歸消費者角度思考，設法幫旅客解決問題，例如規劃讓參團更輕鬆的遊程、提供能切中旅客需求的實質幫助，消費者才會願意向旅行社埋單。

（本文出自2026.09.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）