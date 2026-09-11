用眼過度易患飛蚊症 1成伴隨視網膜破洞或出血需即時就醫

現代人用眼過度，許多人都有飛蚊症症狀，大仁科技大學教授洪啟庭指出，約9成的飛蚊症屬無害的自然退化，口服一定比例四種微量元素鋅、硒、銅、錳可減緩發生比例；1成會伴隨視網膜破洞或出血，需即時就醫避免視網膜剝離。

洪啟庭說，約75%的人一生中會有不同程度的飛蚊症，50歲以上飛蚊症出現數量與比例都大幅度增加。飛蚊症主要是玻璃體液化、玻尿酸逐漸流失，且膠原纖維蛋白結塊形成微小雜質或條狀沉澱物，在視網膜上形成飛蚊、線條或網狀等小黑影。

9成飛蚊症屬無害的自然退化，但是仍會干擾視覺品質與日常生活，造成心理壓力與困擾。1成會伴隨視網膜破洞或出血，甚至造成視網膜剝離，若未即時治療高比例會造成失明。

他說，一旦飛蚊數量突然劇增或閉眼與暗處出現鋸齒狀閃光感，代表視網膜已出現明顯破洞，應立即就醫，以雷射補洞來治療，因此要避免視網膜剝離最好方式就是預防飛蚊症的發生。

洪啟庭說，很多人說飛蚊症不易消失，會伴隨人一輩子。他最近與日本醫界進行跨國性的實驗，發現口服微量元素可減少飛蚊症發生比例。其中「鋅」可促進膠原蛋白合成與修復、活化多種基質金屬蛋白酶，保護玻尿酸不被分解、對抗紫外線與藍光攻擊。

「硒」為抗氧化酶催化劑，可抵抗自由基攻擊、保護膠原纖維、維持玻尿酸結構。「銅」是輔酵素因子。可穩定膠原蛋白的三維結構、促進合成與修復，協助膠原蛋白與玻尿酸間動態平衡。「錳」是合成膠原蛋白的重要物質，有益玻尿酸製造亦有助益、具抗氧化力，可對抗3C產品藍光的傷害。

視網膜剝離可能造成失明。圖／洪啟庭提供

視網膜出現破洞要進行雷射，可以減少視網膜剝離發生機率。圖／洪啟庭提供