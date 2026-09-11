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好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

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影／好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
圖／取自Threads@teteloz
圖／取自Threads@teteloz

民眾在Threads發文，指好市多高雄大順店賣場工作人員在熟食區清洗烤箱，沒注意旁邊擺著整排烘烤出爐的烤雞，驚呼「幾乎被噴濺髒水汙染」，疑有食安疑慮；影片曝光後，網友也看傻直呼「台灣食安...」、「真的很誇張」。衛生局今派員稽查當場責令改正，若再查獲違規，將依法開罰6萬元。

對此，好市多說明，依內部正常作業流程，應在晚間7時最後一批產品完成包裝後，才能開始進行清潔作業，坦承事發當天確有作業疏失，後續將加強員工教育訓練。

業者也表示，將依消費紀錄通知可能受影響時段的會員，消費者可攜帶會員卡至附近賣場辦理退費

原PO在Threads上傳影片並表示，不確定現場操作是否違反賣場衛生規範，但已煮熟食品如果就在清潔作業環境旁，恐增加交叉汙染風險，從畫面可見，熟食區一旁仍擺放多隻已烹調完成的烤雞，工作人員卻已開始清洗設備，他也提醒9月8日曾到該賣場購買烤雞的消費者留意。

網友看完畫面紛紛在底下留言區回覆「真的很誇張」、「台灣食安...」、「要被罰錢了」；另有網友推測「那批應該是殘缺要銷毀的吧」、也有人附和「到了清潔時段，我100％確定這個會銷毀，隔天會給廚餘業者一起收走，不可能隔天拆解繼續賣，不管豬腳、雞腿都一樣」。

原PO回應，已煮完食物是細菌和微生物交叉汙染的溫床，即使是剩菜，也不應與其他供人食用的產品放得如此靠近，並說「別人的食物跟健康不能開玩笑，希望他們學會」盼相關作業更加謹慎。

高市衛生局表示，今天接獲民眾反映後隨即派員前往查察，依食品良好衛生規範準則查察現場，食品從業人員今年均有完成體檢，販售環境尚符合規定，然而製程中確應避免交互汙染的缺失，依違反食品安全衛生管理法第8條規定，責令業者現場改正，若複查再發現相同違規，將依同法第44條規定，裁處6萬元以上罰鍰。

衛生局已要求業者落實食安法規，加強從業人員教育訓練及設施設備、生產環境衛生管理，消費者若有食品消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，若發現食品衛生問題，也可向食品衛生科反映。

民眾在Threads發文，指好市多大順店賣場工作人員在熟食區清洗烤箱，卻沒注意旁邊擺著烘烤出爐的烤雞，驚呼「幾乎被噴濺髒水汙染」，疑有食安疑慮。圖／取自Threads@teteloz
民眾在Threads發文，指好市多大順店賣場工作人員在熟食區清洗烤箱，卻沒注意旁邊擺著烘烤出爐的烤雞，驚呼「幾乎被噴濺髒水汙染」，疑有食安疑慮。圖／取自Threads@teteloz

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