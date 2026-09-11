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基泰大直損鄰案滿3年後續租金補償無共識 蔣萬安給受災戶這承諾

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
議員徐立信下午在總質詢時關心基泰大直案重災戶的租屋補償。圖／取自議會直播畫面
議員徐立信下午在總質詢時關心基泰大直案重災戶的租屋補償。圖／取自議會直播畫面

基泰大直案滿3年，建商基泰先前承諾重建完成前，提供受災戶一坪1600元的租金補償，但日前協調會，當初基泰協議3年未完成都更將延續補貼，會中沒有達成共識。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，市府可以做的地方，全力給予住戶全面的支持。

副市長張溫德表示，基泰跟塌陷戶之間已經簽訂了協議，市府當然也促請基泰，要持續跟塌陷戶持續對話，尋求共識，之前協調會，雙方在意見表達完之後，還是沒有共識，基泰這一方，是重建的更新實施者角色，應該還是持續要跟塌陷戶保持對話、溝通。

至於今年8月20日，基泰的租金補償停了？張溫德說，之前成立的專戶，就是3年的安置協助，由基泰成立基金，給塌陷戶的協助，目前更新的重建計畫，已經在審查的階段，市府能協助的，就是幫基泰所有塌陷戶，對更新重建的審查進度，做專案列管來加快。

議員徐立信也在總質詢時指出，蔣萬安市長曾承諾一定幫忙，但重災戶現在還在外租屋，跟基泰協商陷入膠著，蔣萬安回應，已經特別指派副市長張溫德、都發局、法務局，在市府可以做的，一定全力給予住戶協助。

法務局長連堂凱表示，3年前災害發生時，市府要求基泰至少先提出1億元安置基金，當時行政規則寫得很清楚，提供受災戶3年安置費用；3年間，有些跟基泰簽重建契約，有些沒簽重建契約、進入訴訟，也強調市府照顧都有到位。

連堂凱說，3年時間到了，都發局也有提供中繼住宅的方案。如果受災戶願意繼續住，3房型每月租金不到2萬元，也是可以讓受災戶在北市安身立命的地方。其他協商部分，市府一定會督促基泰跟受災戶繼續進行協商、積極重建。

大直 蔣萬安 租金

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