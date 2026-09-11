最低工資審議會9月24日召開 挑戰月薪破3萬

民眾在Threads發文，指好市多高雄大順店賣場工作人員在熟食區清洗烤箱，沒注意旁邊擺著整排烘烤出爐的烤雞，驚呼「幾乎被噴濺髒水汙染」，疑有食安疑慮；影片曝光後，網友也看傻直呼「台灣食安...」、「真的很誇張」。衛生局今派員稽查當場責令改正，若再查獲違規，將依法開罰6萬元。

2026-09-11 15:16