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最低工資審議會9月24日召開 挑戰月薪破3萬

中央社／ 台北11日電

勞動部今天表示，今年最低工資審議會將於9月24日在勞動部召開，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議明年最低工資，外界預估將連續第11次調漲，月薪可望突破新台幣3萬元。

根據最低工資法規定，勞動部必須於每年第3季召開最低工資審議會；現行最低工資為月薪2萬9500元、時薪196元。

勞動部今天已經發出開會通知，115年最低工資審議會議將於9月24日早上10時於勞動部召開。

依照過往審議會調幅默契，消費者物價指數（CPI）及經濟成長率為主要參考標的，根據主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.04%，而經濟成長率部分，主計總處日前也上修今年至11.05%。

此外，總統賴清德、行政院長卓榮泰日前有多次表態，明年最低工資月薪應該會突破3萬，因此最低工資預期將連續第11年調漲。

最低工資 月薪 勞動部

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