聽新聞
0:00 / 0:00
最低工資審議會9月24日召開 挑戰月薪破3萬
勞動部今天表示，今年最低工資審議會將於9月24日在勞動部召開，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議明年最低工資，外界預估將連續第11次調漲，月薪可望突破新台幣3萬元。
根據最低工資法規定，勞動部必須於每年第3季召開最低工資審議會；現行最低工資為月薪2萬9500元、時薪196元。
勞動部今天已經發出開會通知，115年最低工資審議會議將於9月24日早上10時於勞動部召開。
依照過往審議會調幅默契，消費者物價指數（CPI）及經濟成長率為主要參考標的，根據主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.04%，而經濟成長率部分，主計總處日前也上修今年至11.05%。
此外，總統賴清德、行政院長卓榮泰日前有多次表態，明年最低工資月薪應該會突破3萬，因此最低工資預期將連續第11年調漲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。