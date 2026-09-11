台電海域監測資料將公開 30多年生態數據供全民查詢

台電11日與台灣生物多樣性資訊聯盟委員會（Taiwan Biodiversity Information Alliance, TBIA）共同簽署合作意向（MOA），正式建立合作夥伴關係。台電表示，將陸續公開累積逾30年的海域生態監測數據資料，於明年起上架至TBIA 整合平台，供大眾查詢及應用，讓長期累積的生態監測成果從電力場域走向更廣泛的資訊共享平台，共同促進台灣海洋生態保育與永續研究。

11日簽署儀式由台電總經理郭天合與TBIA聯盟委員會會長楊嘉棟共同出席，簽署合作意向。台電指出，台灣有許多重要電力設施依海而建，如大型電廠須利用海水進行熱交換，為評估電廠運轉對周邊海域生態環境之影響，台電自早期即與研究團隊合作進行海域生態監測，國內第一個大型海域生態研究計畫便是以核一廠附近的海域生態為對象，後續台電將生態共生的實踐逐步擴展至其他電力場域，累積數十年海洋生態調查數據。

台電表示，台電長期致力生態保育，並響應國際OECMs(其他有效保護區)將法定保護區生態保育作為擴大至其他場域的精神，積極推動電力場域生態共融，陸續取得陸域保育共生地認證及海洋有效保育區認定。此次更攜手TBIA開放生態監測數據，將這些台電累積30多年的調查數據融入台灣整體共享網絡中，進一步發揮應用價值。

台電說明，TBIA致力於整合台灣生物多樣性資訊，並建置生物多樣性資料庫共通查詢系統，彙整不同機關及研究單位的生態調查資料，提供各界查詢。TBIA聯盟成員橫跨多個部會與學術機構，包含生物多樣性研究所、林業保育署、海洋保育署及經濟部水利署等，透過跨機關、跨領域的資料整合與共享，提升生物多樣性資料的應用價值。

台電強調，生態保育需要長期監測、科學研究及跨域合作，台電多年來投入海域生態調查所累積的資料，不僅是電力設施環境管理的重要基礎，也具廣泛的生態研究及保育價值。此次與TBIA合作，使電力場域在扮演國家發展電力基地的同時，也成為國家級保育與科研的重要資產，讓台灣生態資源地圖更加豐富完整。