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影／苗栗再推單身聯誼「戀。苗栗 棗到幸福」 今天下午1點起開放報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣府上午為這場聯誼活動宣傳，邀全國各地青年男女踴躍參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣府上午為這場聯誼活動宣傳，邀全國各地青年男女踴躍參加。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣府上午為這場聯誼活動宣傳並宣布今天下午1點起開放報名，將召募全國25至40歲單身男女各30人，並優先錄取設籍、就讀或任職於苗栗縣的青年朋友，活動全程免費，但參加者報名時必須繳交1000元保證金，全程參與活動後於現場全額退還。

縣府民政處指出，這次單身聯誼融入公館紅棗與陶藝特色，以「棗結良緣」祈福紅棗樹及「陶心相連」儀式為單身朋友送上祝福。10月18日的單身聯誼從公館鄉陶瓷農創園區展開，安排手捏陶體驗，讓參加者一邊發揮創意、一邊互動交流，自然拉近彼此距離；中午前往棗莊品嘗紅棗入菜的客家特色料理，在輕鬆愉快的氣氛中聊天吃飯；午後則到巧克力雲莊享用下午茶，搭配趣味互動及交流活動，為單身朋友創造更多相處與認識彼此的機會。透過一整天豐富有趣的行程，期待參加者找到聊得來、心意相投的對象，也在尋覓緣分的旅程中，感受苗栗豐富多元、悠閒宜居的生活魅力。

會中並播放以AI生成的單身聯誼短片，在外地工作或苗栗在地的青年男女因參加聯誼，找到一生相守的情緣。

縣長鍾東錦為年輕朋友助攻，在現場抽出幸運密碼44，凡是報名序號符合幸運數字者即可獲得保證錄取資格，為有意參加活動的單身朋友增添一份驚喜。

鍾東錦表示，他一直很關心年輕朋友成家、育兒所面臨的壓力，從相識、成家到生兒育女，除了找到合適的伴侶，也需要完善的生活及育兒支持，因此縣府持續推動各項政策，減輕年輕家庭的負擔。明年起將提高生育津貼，第二胎以上提高至5萬元，第三胎目前考慮加碼至10萬元；另外，今年苗栗親子館暨青創公設民營托嬰中心自9月1日起調降臨時托育家長負擔費用，每小時臨托費用將調降為 100元，其餘200元差額全由縣府買單，希望給予青年更多實質支持。

苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣府上午為這場聯誼活動宣傳，邀全國各地青年男女踴躍參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣府上午為這場聯誼活動宣傳，邀全國各地青年男女踴躍參加。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣府上午為這場聯誼活動宣傳，會中並播放AI生成的宣傳影片。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣府上午為這場聯誼活動宣傳，會中並播放AI生成的宣傳影片。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣長鍾東錦（中）上午為這場聯誼活動宣傳，廣邀全國各地青年男女踴躍參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣長鍾東錦（中）上午為這場聯誼活動宣傳，廣邀全國各地青年男女踴躍參加。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣府上午為這場聯誼活動宣傳，邀全國各地青年男女踴躍參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府10月18日將在公館鄉陶瓷農創園區舉辦單身聯誼活動「戀。苗栗 棗到幸福」，縣府上午為這場聯誼活動宣傳，邀全國各地青年男女踴躍參加。記者胡蓬生／攝影

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