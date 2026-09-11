1顆月餅熱量等於2.5碗飯 中秋烤肉挑這些食材兼顧健康

中秋節將至，國健署提醒，中秋節大魚大肉要注意熱量，購買月餅要先注意營養標示，比較熱量、糖及脂肪含量，吃的時候切成小塊，跟家人朋友分享，避免自己吃掉一個，也盡量搭配無糖茶或白開水，減少攝取更多的含糖飲料。

常見180公克的松子蓮蓉月餅熱量高達720大卡，相當於吃下2.5碗飯，建議分成小塊食用。烤肉也要注意烤肉醬、加工食品等帶來過高的糖和鈉，烤焦的肉記得剝除焦黑處再食用。

團聚烤肉時，高溫烹煮肉類、油脂，可能產生異環胺、多環芳香烴（PAHs）等致癌物質，應注意肉不要烤太久，不要直接接觸火焰，若食物烤焦了，要把焦黑部分去除後再食用。

在食材的選擇上，可以多選擇魚肉、雞肉，以及香菇、青椒、玉米筍等蔬菜，減少香腸、培根或丸子等加工食物。烤肉醬薄刷，避免攝取過高的糖及鈉，或可利用蔥、蒜、胡椒等天然香料增加風味，兼顧美味及健康。

烤肉過程也要注意煙霧產生的細懸浮微粒（PM2.5）等汙染物，應選在戶外通風處烤肉，避免在室內或通風不良的陽台，讓眼睛或呼吸道長時間暴露。

國民健康署署長沈靜芬表示，中秋聚餐，民眾容易在歡聚氣氛中不知不覺吃下過多熱量，但民眾也不必完全不吃，而是適當調整食物份量及種類，並搭配蔬菜、水果及全穀雜糧，維持飲食均衡及健康體位。