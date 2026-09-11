快訊

口袋裡的人口威脅：智慧手機為何能讓生育率雪崩？

家裡一口氣多了19隻狗！飼主PO開飯畫面網全看傻：在辦流水席？

持觀光簽赴日當車手！22歲台男公園廁所收錢被逮 姓名長相全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

1顆月餅熱量等於2.5碗飯 中秋烤肉挑這些食材兼顧健康

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
中秋將近，國健署提醒，月餅熱量高，建議切小塊與親友分食。聯合報系資料照
中秋將近，國健署提醒，月餅熱量高，建議切小塊與親友分食。聯合報系資料照

中秋節將至，國健署提醒，中秋節大魚大肉要注意熱量，購買月餅要先注意營養標示，比較熱量、糖及脂肪含量，吃的時候切成小塊，跟家人朋友分享，避免自己吃掉一個，也盡量搭配無糖茶或白開水，減少攝取更多的含糖飲料。

常見180公克的松子蓮蓉月餅熱量高達720大卡，相當於吃下2.5碗飯，建議分成小塊食用。烤肉也要注意烤肉醬、加工食品等帶來過高的糖和鈉，烤焦的肉記得剝除焦黑處再食用。

團聚烤肉時，高溫烹煮肉類、油脂，可能產生異環胺、多環芳香烴（PAHs）等致癌物質，應注意肉不要烤太久，不要直接接觸火焰，若食物烤焦了，要把焦黑部分去除後再食用。

食材的選擇上，可以多選擇魚肉、雞肉，以及香菇、青椒、玉米筍等蔬菜，減少香腸、培根或丸子等加工食物。烤肉醬薄刷，避免攝取過高的糖及鈉，或可利用蔥、蒜、胡椒等天然香料增加風味，兼顧美味及健康。

烤肉過程也要注意煙霧產生的細懸浮微粒（PM2.5）等汙染物，應選在戶外通風處烤肉，避免在室內或通風不良的陽台，讓眼睛或呼吸道長時間暴露。

國民健康署署長沈靜芬表示，中秋聚餐，民眾容易在歡聚氣氛中不知不覺吃下過多熱量，但民眾也不必完全不吃，而是適當調整食物份量及種類，並搭配蔬菜、水果及全穀雜糧，維持飲食均衡及健康體位。

月餅 中秋 食材

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

月餅快成時代眼淚？他收禮盒全是餅乾鳳梨酥 網揭2現實考量

科學人／早餐太晚吃會影響壽命？研究：中午才吃死亡風險高近3成

鹹蛋白廢物再利用 纖蛋白營養價值高

在家做甜點賣親友要注意 漏掉這細節最高可罰3萬元

相關新聞

林口長庚完成洗腎碳排地圖 曝一年全台洗腎 形同汽車行駛9.1億公里

血液透析（洗腎）需使用大量水電及醫療耗材，為醫療體系最高耗能服務之一。林口長庚醫院近期完成血液透析及腹膜透析碳盤查，發現每次4小時的標準血液透析服務，約產生17.77公斤二氧化碳當量，換算一位病人每年約產生2.77公噸二氧化碳當量，形同一台燃油汽車行駛1.1公里，我國血液透析病人約8.2萬人，全台病人血液透析每年約產生如同汽車行駛9.1億公里的二氧化碳當量。

國旅平日補助有感嗎？4成上班族不願為優惠請假

政府祭出平日住宿補助搶救國旅，但要讓上班族真的「多住一晚」，補助力道可能還得再加碼。1111人力銀行11日公布調查顯示，逾六成上班族年底前有過夜國旅計畫，但若要連住二晚，平均補助金額須達3,545元，才較能提高多住一晚的意願；住宿價格偏高仍是阻礙國旅的最大原因。

1顆月餅熱量等於2.5碗飯 中秋烤肉挑這些食材兼顧健康

中秋節將至，國健署提醒，中秋節大魚大肉要注意熱量，購買月餅要先注意營養標示，比較熱量、糖及脂肪含量，吃的時候切成小塊，跟家人朋友分享，避免自己吃掉一個，也盡量搭配無糖茶或白開水，減少攝取更多的含糖飲料。

天氣轉涼運動別大意！醫提醒：掌握補水時機、防橫紋肌溶解

時節進入9月，不少民眾也趁著天氣轉為舒適，重新增加戶外運動量。聯新國際醫院腎臟內科主任林得美提醒，「運動強度」與「補水時機」同樣重要，尤其在天氣轉換期間，更應依自身狀況調整運動量，避免增加急性腎損傷風險。

基泰大直損鄰案滿3年後續租金補償無共識 蔣萬安給受災戶這承諾

基泰大直案滿3年，建商基泰先前承諾重建完成前，提供受災戶一坪1600元的租金補償，但日前協調會，當初基泰協議3年未完成都更將延續補貼，會中沒有達成共識。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，市府可以做的地方，全力給予住戶全面的支持。

台電海域監測資料將公開 30多年生態數據供全民查詢

台電11日與台灣生物多樣性資訊聯盟委員會（Taiwan Biodiversity Information Alliance, TBIA）共同簽署合作意向（MOA），正式建立合作夥伴關係。台電表示，將陸續公開累積逾30年的海域生態監測數據資料，於明年起上架至TBIA 整合平台，供大眾查詢及應用，讓長期累積的生態監測成果從電力場域走向更廣泛的資訊共享平台，共同促進台灣海洋生態保育與永續研究。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。