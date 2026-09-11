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洪申翰赴歐出訪用就安基金 勞動部：符合用途

中央社／ 台北11日電

媒體報導，勞動部洪申翰6月赴歐洲參加研討會，相關出國報告未公開且費用仍使用就安基金，勞動部今天說，相關會議都有助於提升台灣勞工福祉與就業權益，符合用途。

中國時報今天報導，洪申翰6月11日赴歐洲參加與中華民國全國總工會合辦的「尊嚴勞動國際研討會」，該次訪歐費用使用就業安定基金，但未在發展署政府資訊公開平台上的「就業安定基金出國及赴大陸地區計畫執行情形」揭露，且洪申翰擔任部長至今出訪多次，但從來未曾公開出國報告。

對此，勞動部今天回應表示，各項出國計畫在辦理完竣後，除了屬機密性質外，都依規在返國日起三個月內提出出國報告，洪申翰6月中下旬赴歐行程也不例外，一定會依規定辦理。

針對經費使用就安基金的質疑，勞動部表示，去年1月起已從用途面、管理面及資訊公開等3面向，提出爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核以及增加公開資訊等6項策進作為，且都已上路，嚴謹依法執行。

勞動部說，相關出國經費如要以就安基金支應都須依據「就業安定基金收支保管及運用辦法」等法規，並照「就業安定基金管理運用精進規劃報告」策進作為，依規編列預算，並依法執行。

勞動部表示，這次訪歐出席研討會及台歐盟雙邊會議，與其他勞動政策跨國交流等相關行程，主要是針對勞工數位賦能、平台經濟法制治理與工作者權益保護、職業安全衛生強化保障以及國際供應鏈勞動權益等議題進行交流，並研議後續跨國合作的可能。

勞動部強調，上述會議與行程內容都有助於台灣精進相關政策，提升台灣勞工福祉與就業權益，都符合就業安定基金的法定用途及「就業安定基金收支保管及運用辦法」，相關經費支用都依規定辦理，絕無違法或濫用情事。

洪申翰 出訪 勞動部

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