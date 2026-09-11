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診所C肝群聚案爆發月餘未查明感染源 石崇良：啟動外部調查小組

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良說，已依醫預法啟動外部調查小組，10日進入診所訪視，搭配抽血、病毒定去比對，將做成最終調查報告。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良說，已依醫預法啟動外部調查小組，10日進入診所訪視，搭配抽血、病毒定去比對，將做成最終調查報告。記者林琮恩／攝影

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，原本11人確診，但上周擴大回溯1118人採血，共353人完成檢驗，找出另2例確診急性Ｃ型肝炎個案，累計13人感染。不過，衛福部疾管署至今並未找出感染源頭，群聚感染肇因成謎。對此，衛福部長石崇良說，已依醫預法啟動外部調查小組，10日進入診所訪視，搭配抽血、病毒定去比對，將做成最終調查報告。

感染源尚未找出，疾管署研判遭群聚事件影響對象還會持續攀升。石崇良說，衛福部依據醫療事故預防及爭議處理法第53條規定，啟動外部調查小組機制，由醫策會召集相關專家，9月9日已實際進入診所訪視了解，後續將搭配疾管署對病人追蹤，包括抽血進行病毒定序比對，做出最終調查報告，並請疾管署定期於每周二疫報記者會說明最新進度。

不過，醫策會外部調查進度，並無具體時間表。石崇良說，調查還需要一段時間，衛福部將調查程序區分為2階段，第一階段是對於現場的了解，外部調查小組將釐清診所運作、環境狀況、作業程序等，第二階段將由地方政府衛生局聯絡病抽血檢驗，這部分需搭配新北市衛生局作業進度，才能確認調查報告產出的具體時程。

新北市衛生局於8月12日接獲通報二例（母子關係）急性病毒性Ｃ型肝炎確定病例，兩人多次至新北市板橋區「安泰淞鶴診所」就醫，施打營養針，研判可能為醫源性急性Ｃ肝群聚，啟動調查發現，40多歲女兒也確診。截至目前事發超過1個月，疾管署初步調查指出「並未發現共用針頭」，診所醫師也出面喊冤，群聚事件具體成因仍未被查出。

石崇良 診所 疾管署

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